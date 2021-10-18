Можно ли заразиться коронавирусом от животных – отвечает доктор Комаровский

Детский врач Евгений Комаровский обратился к хозяевам домашних животных с советом не контактировать с четырехлапыми любимцами, если те больны коронавирусом – есть риск заразиться

Доктор Комаровский говорит, что риск заразиться от домашних животных минимальный / Фото: пресс-служба

Кандидат медицинских наук и известный врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующий многих вопрос касаемо заражения коронавирусом – могут ли домашние животные быть переносчиками?

Да, могут, но это крайне редко. Это говорит о том, что лучше с собаками не целоваться в это время, – рассказывает Комаровский.

Фото: скриншот интервью Евгения Комаровского в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном"

Доктор настоятельно советует уменьшить времяпрепровождение с животными, если у вас явные признаки заболевания: кашель и насморк. К тому же, если похожие симптомы проявляются у любимцев, их лучше не тревожить излишними играми и ласками, а наоборот обеспечить полное спокойствие, уход и хорошие условия для выздоровления.

Реклама

Особенно, если у вас катаральное явление. Оставьте бедное животное в покое. Если собака в слюнях и соплях – не лезьте к ней целоваться, – убеждает доктор.

По мнению Евгения Комаровского, во время того, как хозяева болеют COVID-19, выпускать собаку на улицу нужно как можно чаще. Прогулки, в таком случае, лучше доверить здоровым членам семьи или друзьям.

Смотрите полностью интервью с Евгением Комаровским:

Реклама

Читайте еще больше новостей по этой теме: