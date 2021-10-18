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Євген Комаровський розповів, чи варто жінкам вакцинуватися від COVID-19, якщо вони ще не народжували

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
18 жовтня, 12:35
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Лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський, кандидат медичних наук розповів, навіщо майбутнім мамам щеплення від COVID-19 і що це не небезпечно в майбутньому
Якщо дівчина або жінка ще не народжувала, їй тим більше потрібно вакцинуватися від COVID-19
Якщо дівчина або жінка ще не народжувала, їй тим більше потрібно вакцинуватися від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на питання стосовно коронавирусу, які найбільше хвилюють українців. І один з них – чи не небезпечно робити щеплення дівчатам і жінкам, які ще взагалі не народжували і тільки в майбутньому планують стати мамами.

Для того, щоб спокійно народити дитину, як раз і треба вакцинуватися, – відповів Євген Комаровський, – взагалі це для мене один з найнеприємніших моментів в Україні. У мене десятки таких листів – з цим питанням, коли дівчатка приходять до гінеколога, кажуть, що вже зробили щеплення проти COVID-19, а їм у відповідь гінеколог заявляє, що у неї тепер буде незрозуміло яка дитина.

Комаровський відзначив, що це неправда, і що для таких моментів як раз і потрібна нормальна виконавча влада, яка гінекологів, що поширюють дезінформацію серед пацієнток, притягла б до відповідальності.

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Гінекологів, що поширюють дезінформацію про шкоду щеплень для тих, що ще не народжували, треба притягати до відповідальності
Гінекологів, що поширюють дезінформацію про шкоду щеплень для тих, що ще не народжували, треба притягати до відповідальності / Фото: скриншот

Кандидат медичних наук зазначив, що нас сьогодні вакцинація від COVID-19 – це передова медицини, особливо вакцини з РНК технологіям. Це величезний досвід і докази, що такі вакцини набагато безпечніше, ніж просто прийом того ж парацетамолу з ібупрофеном з метою лікування інфекційних хвороб, того ж коронавирусу. Тому що від цих препаратів багато побічних ефектів, які потім позначаються на здоров'ї – але про це ми чомусь мовчимо.

Також ми писали, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів COVID-19.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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