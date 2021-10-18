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Комаровський про фейкові медичні статті від його імені: Це безпосередньо вбиває людей

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
18 жовтня, 08:00
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Лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський в ефірі телепередачі "Україна з Тиграном Мартиросяном" розповів, як українців дурять від його імені на інтернет-ресурсах
Доктор Комаровський закликає не довіряти інтернет-статтям від "його імені"
Доктор Комаровський закликає не довіряти інтернет-статтям від "його імені" / Фото: пресслужба

Безліч фейковий статтей, нібито авторства Комаровського і з фрагментами його неіснуючих інтерв'ю, щодня публікуються в інтернеті. За словами доктора, в питаннях лікування будь-яких захворювань українцям не потрібно бути такими довірливими до неперевірених джерел.

Якщо ви бачите якийсь незрозумілий сайт, де лікар Комаровський продає ліки – то це шарлатани, які просто взяли мою фотографію. У людей навіть на це не вистачає мізків. Дзвонить мені мій друг:"Знаєш, що я зараз роблю? Читаю твоє інтерв'ю про ліки для лікування гіпертонічної хвороби". Вже не смішно, – ділиться Євген Комаровський.

Раніше Комаровський також пояснив, чому вакцинація в автобусі може бути безпечніша, ніж в лікарні.

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Доктор Євген Комаровський
Доктор Євген Комаровський / Фото: скріншот

Неконтрольованість інформації на медичну тематику на різних сайтах – одна з найважливіших проблем в країні, яка призводить до трагічних для населення наслідків стосовно їх здоров'я, переконаний лікар Комаровський.

При цьому кіберполіція – нуль. Поліція – нуль. Це питання не тільки в тому, що це мене дискредитує. Це безпосередньо вбиває людей. Люди читають, їм розповідають, що всі ваші хвороби від глистів. "Ось, купіть у нас ліки", "Комаровський вибив для вас державну програму" – люди в це вірять, – розповідає лікар.

Також, кандидат медичних наук радить українцям скептично відноситися не до вакцин і до вакцинації в цілому, а до ліків, які вони купують в інтернеті.

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Дивіться повне інтерв'ю Євгена Комаровського:

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Марина Григоренко
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