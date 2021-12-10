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Лікар Комаровський відповів, як бути з вакцинацією при алергії та загрозі анафілактичного шоку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
10 грудня, 07:30
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Алергія на медичні препарати і навіть набряк Квінке – не привід відмовитись від щеплення проти ковіду. Чому, Євген Комаровський пояснив на каналі "Україна"

Алергія на медичні препарати, на анестезію (при введенні у стан наркозу), страх розвитку анафілактичного шоку зупиняє людей від вакцинації проти коронавірусу . Популярний дитячий лікар Євген Комаровський в програмі "Час Голованова на телеканалі "Україна" пояснив, чому навіть за таких станів важливо піти і зробити щеплення.

Ну ось уявіть, що є у людини алергія на медичні препарати. І ось така людина захворіє на коронавірусну інфекцію, потрапляє до лікарні, – каже Євген Комаровський, тоді йдеться не про один препарат, а про купу ліків, які вона отримуватиме. Тож чи не розумніше використовувати один препарат – тобто вакцину, щоб потім уникнути десятка медикаментів?

Тому в цій ситуації, як зазначив лікар Комаровський – це пряме показання до вакцинації у такої людини.

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Інше питання, що сама людина, яка має алергію на той чи інший препарат, повинна запитати у медиків у клініці де робитиме щеплення – а чи все у них є для надання допомоги у разі анафілактичного шоку після введення вакцини?

Людина, яка боїться, має право вимагати у лікаря, щоб їй показали, чи є в клініці адреналін та дексаметазон для надання допомоги при гострій алергічній реакції, набряку Квінке і таке інше.

Також ми писали, чому потрібно носити маски навіть вакцинованим.

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Світлана Євсєєва
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