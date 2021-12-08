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Чому потрібно продовжувати носити маски навіть вакцинованим – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
8 грудня, 17:00
В закладинки
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Навіть якщо у вас є повний курс щеплень від ковіду, не варто вважати себе невразливими та нехтувати карантинними правилами. Продовжуйте носити маски

Повний курс вакцинації "розслабив" людей, які його пройшли – у транспорті, магазинах та на заходах дедалі частіше з'являються люди без масок. Чому рано розслаблятися, популярний український педіатр Євген Комаровський пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Одна з великих небезпек, яка зараз чатує на всіх нас – це поведінка вже дворазово вакцинованих людей, – каже Євген Комаровський. Вони вважають, що їм уже нічого боятися, що можна ходити без масок, у тому числі в натовпі народу. А також перестати провітрювати приміщення, спокійно цілуватися та обійматися з людьми, які мають нежить та інші симптоми ГРВІ.

Євген Комаровський зазначає, що повний курс вакцинації не скасовує інших правил безпеки, щепленим людям не варто поводитися так безтурботно, вони не безсмертні. І можуть захворіти вдруге.

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Продовжуємо носити маски, уникати хворих людей, намагаємось знизити перебування серед великого скупчення народу, – зазначає кандидат медичних наук, – тому що ризик вашого інфікування і того, що ви заразите потім іншу людину, все одно залишається.

Як раніше неодноразово наголошував Євген Комаровський, вакцинація знижує ризики захворіти, а також допомагає уникнути важкої течії ковіду з потрапляння до реанімації. Також у організмі вакцинованих людей вірус перестає мутувати.

Щепленим від ковіда людям не варто поводитися так безтурботно, вони не безсмертні, носіть маски
Щепленим від ковіда людям не варто поводитися так безтурботно, вони не безсмертні, носіть маски

Але носити маски у громадських місцях і так далі, навіть з повним курсом вакцинації слід продовжувати. Щоб захистити себе і оточуючих.

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Також раніше ми писали, можна вакцинуватися при тромбозі.

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Світлана Євсєєва
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