Чому потрібно продовжувати носити маски навіть вакцинованим – відповідь лікаря Комаровського

Навіть якщо у вас є повний курс щеплень від ковіду, не варто вважати себе невразливими та нехтувати карантинними правилами. Продовжуйте носити маски

Повний курс вакцинації "розслабив" людей, які його пройшли – у транспорті, магазинах та на заходах дедалі частіше з'являються люди без масок. Чому рано розслаблятися, популярний український педіатр Євген Комаровський пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Одна з великих небезпек, яка зараз чатує на всіх нас – це поведінка вже дворазово вакцинованих людей, – каже Євген Комаровський. Вони вважають, що їм уже нічого боятися, що можна ходити без масок, у тому числі в натовпі народу. А також перестати провітрювати приміщення, спокійно цілуватися та обійматися з людьми, які мають нежить та інші симптоми ГРВІ.

Євген Комаровський зазначає, що повний курс вакцинації не скасовує інших правил безпеки, щепленим людям не варто поводитися так безтурботно, вони не безсмертні. І можуть захворіти вдруге.

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Продовжуємо носити маски, уникати хворих людей, намагаємось знизити перебування серед великого скупчення народу, – зазначає кандидат медичних наук, – тому що ризик вашого інфікування і того, що ви заразите потім іншу людину, все одно залишається.

Як раніше неодноразово наголошував Євген Комаровський, вакцинація знижує ризики захворіти, а також допомагає уникнути важкої течії ковіду з потрапляння до реанімації. Також у організмі вакцинованих людей вірус перестає мутувати.

Щепленим від ковіда людям не варто поводитися так безтурботно, вони не безсмертні, носіть маски

Але носити маски у громадських місцях і так далі, навіть з повним курсом вакцинації слід продовжувати. Щоб захистити себе і оточуючих.

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Також раніше ми писали, можна вакцинуватися при тромбозі.