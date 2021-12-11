Навіщо вакцинувати дітей, якщо вони хворіють на ковід легко – відповів лікар Комаровський

Здорових дітей, як і дітей із перенесеними захворюваннями, потрібно вакцинувати. Чому – Євген Комаровський пояснив у програмі на телеканалі "Україна"

Для дитини, яка перехворіла на будь-яку хворобу, у тому числі на онкологію, коронавірусна інфекція небезпечна. І, звичайно, таких дітей, і взагалі навіть здорових дітей важливо вакцинувати. Навіщо – популярний дитячий лікар пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Є безліч аргументів проти і за вакцинацію, але головне, розуміти, що першочергової вакцинації потребують люди з групи ризику, – зазначає Євген Комаровський, – це люди похилого віку з цукровим діабетом, астмою, ожирінням, гіпертонією тощо. І про це треба говорити якнайбільше.

А вакцинація дітей як здорових, так із "фоновими" захворюваннями, допоможе уникнути захворюваності серед дорослих.

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Тому що незважаючи на те, що діти хворіють легко, вони активно поширюють вірус і заражають дорослих, – каже Євген Комаровський. – Також діти – це "середовище", в якому активно відбувається мутація коронавірусу.

А ще й у дітей теж буває постковід або лонгковід, тобто саму хворобу дитина переносить легко, але процес відновлення є дуже тривалим, як і у дорослих.

Вакцинація дітей допоможе уникнути у дитини тяжкого перебігу постковидного синдрому / Фото: freepik.com

Потім протягом півроку, як зазначає кандидат медичних наук, дитина починає себе неадекватно поводити, втрачає пам'ять, не може запам'ятати найпростіший вірш і потім відновлюється місяцями.

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Тому і для дітей також важлива вакцинація, яка допоможе уникнути тяжкого перебігу постковідного синдрому

Нагадаємо, раніше ми писали, як вакцинуватися людям із алергією.