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Плоский живіт і тонка талія: як вода з чіа допоможе схуднути

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 квітня, 17:04
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За допомогою цього просто напою ви зможете швидко привести своє тіло у форму, не зашкодивши здоров'ю. Як його приготувати, у чому особливості вживання – читайте у матеріалі
Вода з чіа – новий напій, ідеальний для схуднення
Вода з чіа – новий напій, ідеальний для схуднення / Фото: Колаж: Сьогодні

Про користь насіння чіа не перестають писати дієтологи та фітнес-блогери. Цей суперфуд давно став маст-хевом для зожників – його додають у смузі та каші, роблять йогурти та пудинги. Звернути увагу на чіа потрібно і тим, хто намагається схуднути. Дієтологи зійшлися на думці, що, додавши це насіння у воду, можна отримати корисний та низькокалорійний напій.

Користь чіа-води

Насіння чіа називають суперфудом тому, що воно багате антиоксидантами, білками, клітковиною, вітамінами та мінералами. Напій з насінням чіа прискорить обмін речовин, дасть тривале почуття ситості, а також збалансує рівень цукру в крові. Так, ви відчуватимете насиченість, вас не тягтиме до солодкого чи інших шкідливостей.

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Як приготувати чіа-воду

Змішайте півтори столові ложки насіння чіа з 200 мл холодної води. Залишіть суміш у холодильнику як мінімум на годину. За цей час насіння розбухне і перетвориться на жижу.

Розбавте суміш літром води. Готово!

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Пити таку воду потрібно протягом дня. Можна додати лимон, м'яту або огірок, тому що чіа-вода не має смаку. Наступного дня краще приготувати свіжий напій.

Раніше ми розповідали про продукти, в яких багато важливого для нас фосфору.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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