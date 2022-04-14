Плоский живіт і тонка талія: як вода з чіа допоможе схуднути

За допомогою цього просто напою ви зможете швидко привести своє тіло у форму, не зашкодивши здоров'ю. Як його приготувати, у чому особливості вживання – читайте у матеріалі

Вода з чіа – новий напій, ідеальний для схуднення / Фото: Колаж: Сьогодні

Про користь насіння чіа не перестають писати дієтологи та фітнес-блогери. Цей суперфуд давно став маст-хевом для зожників – його додають у смузі та каші, роблять йогурти та пудинги. Звернути увагу на чіа потрібно і тим, хто намагається схуднути. Дієтологи зійшлися на думці, що, додавши це насіння у воду, можна отримати корисний та низькокалорійний напій.

Користь чіа-води

Насіння чіа називають суперфудом тому, що воно багате антиоксидантами, білками, клітковиною, вітамінами та мінералами. Напій з насінням чіа прискорить обмін речовин, дасть тривале почуття ситості, а також збалансує рівень цукру в крові. Так, ви відчуватимете насиченість, вас не тягтиме до солодкого чи інших шкідливостей.

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Як приготувати чіа-воду

Змішайте півтори столові ложки насіння чіа з 200 мл холодної води. Залишіть суміш у холодильнику як мінімум на годину. За цей час насіння розбухне і перетвориться на жижу.

Розбавте суміш літром води. Готово!

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Пити таку воду потрібно протягом дня. Можна додати лимон, м'яту або огірок, тому що чіа-вода не має смаку. Наступного дня краще приготувати свіжий напій.

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