Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям

Нетерпимість до інших та конфліктність різко загострюється, коли незнайомі люди змушені жити один з одним в одному замкнутому просторі: через військову агресію РФ тисячі мирних громадян покинули будинки, рятуючи життя себе та дітей. Як ужитися в одному будинку з чужими людьми – поради дає телеграм-канал Ukraine.now.
У період війни людина ще з більшою агресивністю схильна засуджувати інших, зриваючи злість через страх і стрес. Але ми залишилися такими ж простими людьми, які не можуть стрибнути вище за свою голову. Згадуйте про це, щоб бути більш лояльним у відношенні до себе та близьких .
Постійна напруга, гнів, плозія новини виснажують нас, тому потрібно уважніше ставитися до відновлення своїх ресурсів. Пам'ятайте, у людей навколо вас поряд з емпатією, співчуттям та любов'ю, нікуди не поділося бажання "злитися", заздрити, конкурувати — і це природно.
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Можливості нашого організму зараз обмежені, але й здатність відновлюватися та компенсувати зберігається. Це допоможе, якщо не застосовувати психологічне насильство до себе та своїх близьких. Занепокоєння та почуття власної тривоги можна переключити, якщо допомагати іншим.
Турбота і думки про дітей, тварин, людей похилого віку, слабших — знижують зайву тривогу, роздратування, роблять нас організованішими і дієвішими. Коли кожен намагається зробити щось для тих, хто поруч, це унеможливлює конфлікти та непорозуміння. Якщо ви живете великим колективом, то спробуйте домовитися – обговорити та використати режим , який влаштовував би кожного. Добре, коли всі живуть за загальним узгодженим розкладом в унісон.
Важливо не звинувачувати себе чи когось, а робити все, що можете у цій ситуації : ділитесь їжею, допомагайте армії, волонтерам, підтримуйте по черзі чистоту та порядок у приміщенні, де мешкаєте тощо. Україну зберігає любов до кожної частини та представника нашої української спільноти, зокрема до себе.
Крім психологічного дискомфорту проживання в некомфортних умовах за великого скупчення людей сприяє хворобам, читайте "Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців".
Якщо ж у вас почалися проблеми зі сном, читайте "Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть".