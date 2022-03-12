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Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 березня, 13:20
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Допомога один одному, співчуття, узгоджений режим дня допоможе менше конфліктувати між собою в ком'юніті переселенців. Пам'ятайте, важливо залишатися людьми
Ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни, допоможуть співчуття, допомога один одному, узгоджений режим дня
Ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни, допоможуть співчуття, допомога один одному, узгоджений режим дня / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Нетерпимість до інших та конфліктність різко загострюється, коли незнайомі люди змушені жити один з одним в одному замкнутому просторі: через військову агресію РФ тисячі мирних громадян покинули будинки, рятуючи життя себе та дітей. Як ужитися в одному будинку з чужими людьми – поради дає телеграм-канал Ukraine.now.

У період війни людина ще з більшою агресивністю схильна засуджувати інших, зриваючи злість через страх і стрес. Але ми залишилися такими ж простими людьми, які не можуть стрибнути вище за свою голову. Згадуйте про це, щоб бути більш лояльним у відношенні до себе та близьких .

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Постійна напруга, гнів, плозія новини виснажують нас, тому потрібно уважніше ставитися до відновлення своїх ресурсів. Пам'ятайте, у людей навколо вас поряд з емпатією, співчуттям та любов'ю, нікуди не поділося бажання "злитися", заздрити, конкурувати — і це природно.

Занепокоєння і почуття власної тривоги можна переключити, якщо допомагати іншим, це зменшить конфлікти
Занепокоєння і почуття власної тривоги можна переключити, якщо допомагати іншим, це зменшить конфлікти / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Можливості нашого організму зараз обмежені, але й здатність відновлюватися та компенсувати зберігається. Це допоможе, якщо не застосовувати психологічне насильство до себе та своїх близьких. Занепокоєння та почуття власної тривоги можна переключити, якщо допомагати іншим.

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Турбота і думки про дітей, тварин, людей похилого віку, слабших — знижують зайву тривогу, роздратування, роблять нас організованішими і дієвішими. Коли кожен намагається зробити щось для тих, хто поруч, це унеможливлює конфлікти та непорозуміння. Якщо ви живете великим колективом, то спробуйте домовитися – обговорити та використати режим , який влаштовував би кожного. Добре, коли всі живуть за загальним узгодженим розкладом в унісон.

Важливо не звинувачувати себе чи когось, а робити все, що можете у цій ситуації : ділитесь їжею, допомагайте армії, волонтерам, підтримуйте по черзі чистоту та порядок у приміщенні, де мешкаєте тощо. Україну зберігає любов до кожної частини та представника нашої української спільноти, зокрема до себе.

Крім психологічного дискомфорту проживання в некомфортних умовах за великого скупчення людей сприяє хворобам, читайте "Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців".

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Якщо ж у вас почалися проблеми зі сном, читайте "Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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