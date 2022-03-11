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Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 березня, 12:15
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Ризик захворіти на ковід, ГРВІ та грип у сховищах або гуртожитках для переселенців різко зростає через холод і велике скупчення людей. Що робити – у статті
Щоб не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду, переселенцям слід тепло одягатися, частіше провітрювати приміщення, де живете і дотримуватися гігієни
Щоб не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду, переселенцям слід тепло одягатися, частіше провітрювати приміщення, де живете і дотримуватися гігієни / Фото: kiev.vgorode.ua, freepik.com

Грип, застуда в холодну пору – не рідкість, до того ж епідемія коронавірусу нікуди не поділася. Однак тепер ризик поширення простудних хвороб ще вищий: через напад Росії люди змушені їхати зі своїх осель, жити по 20 осіб і більше в одному, часто холодному приміщенні тощо. Як максимально захистити себе від застуди та інших інфекцій – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як запобігти ГРВІ у місцях масового проживання людей

Якщо у вас немає теплого одягу, то обов'язково попросіть його у волонтерів. Також потрібні теплі ковдри, щоб не переохолоджуватися та не послаблювати захисні сили організму. У приміщеннях, де масово живуть люди (втім, як і в будь-яких приміщеннях), потрібно провітрювати щонайменше раз щодня.

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Слід робити щодня вологе прибирання. Якщо серед переселенців є лікар, йому необхідно оглядати та опитувати людей, щоб вчасно виявляти хворих!

Якщо захворів на застуду або грип – що робити?

За перших симптомів ГРВІ потрібно відокремити хворих людей від здорових, також вони обов'язково повинні носити медичні маски і вчасно їх міняти, особливо якщо людина часто чхає та кашляє.

Чхайте і кашляйте правильно: у серветку або в згин ліктя, а не в руку і тим більше у повітря! Серветку потім треба викинути, а руки – ретельно вимити
Чхайте і кашляйте правильно: у серветку або в згин ліктя, а не в руку і тим більше у повітря! Серветку потім треба викинути, а руки – ретельно вимити / Фото: Depositphotos

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Усі без винятку мешканці "поселення" зобов'язані суворо дотримуватися особистої гігієни, мити руки, обробляти їх антисептиками, використовувати вологі серветки, якщо води недостатньо. Як здорові, так і хворі на ГРВІ – намагайтеся менше торкатися руками обличчя.

Чхайте і кашляйте правильно: у серветку або в згин ліктя, а не в руку і тим більше у повітря! Якщо є можливість використовувати для чхання і сякання серветки – викидайте їх потім у контейнер для сміття і відразу мийте руки з милом або обробіть антисептиком.

Особливо ризикують
Особливо ризикують / Фото: unsplash.com

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Також у місцях тимчасового перебування переселенців ще більший ризик поширення вакцинокерованих інфекцій. Особливо ризикують діти, які не отримали курс профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень. Тому по змозі перевірте статус вакцинації вашої дитини. Також перевірте можливість отримання пропущених щеплень на території, де ви нині перебуваєте.

Якщо захворіли на кишкову інфекцію або отруїлися, читайте: Якщо скрутило живіт – що робити при кишкових інфекціях під час війни.

Також важливо дотримуватися інтимної гігієни, читайте: Інтимна гігієна під час війни – що робити, якщо місячні й неможливо прийняти душ.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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