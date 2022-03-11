Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців

Грип, застуда в холодну пору – не рідкість, до того ж епідемія коронавірусу нікуди не поділася. Однак тепер ризик поширення простудних хвороб ще вищий: через напад Росії люди змушені їхати зі своїх осель, жити по 20 осіб і більше в одному, часто холодному приміщенні тощо. Як максимально захистити себе від застуди та інших інфекцій – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Як запобігти ГРВІ у місцях масового проживання людей
Якщо у вас немає теплого одягу, то обов'язково попросіть його у волонтерів. Також потрібні теплі ковдри, щоб не переохолоджуватися та не послаблювати захисні сили організму. У приміщеннях, де масово живуть люди (втім, як і в будь-яких приміщеннях), потрібно провітрювати щонайменше раз щодня.
Слід робити щодня вологе прибирання. Якщо серед переселенців є лікар, йому необхідно оглядати та опитувати людей, щоб вчасно виявляти хворих!
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Якщо захворів на застуду або грип – що робити?
За перших симптомів ГРВІ потрібно відокремити хворих людей від здорових, також вони обов'язково повинні носити медичні маски і вчасно їх міняти, особливо якщо людина часто чхає та кашляє.
Усі без винятку мешканці "поселення" зобов'язані суворо дотримуватися особистої гігієни, мити руки, обробляти їх антисептиками, використовувати вологі серветки, якщо води недостатньо. Як здорові, так і хворі на ГРВІ – намагайтеся менше торкатися руками обличчя.
Чхайте і кашляйте правильно: у серветку або в згин ліктя, а не в руку і тим більше у повітря! Якщо є можливість використовувати для чхання і сякання серветки – викидайте їх потім у контейнер для сміття і відразу мийте руки з милом або обробіть антисептиком.
Також у місцях тимчасового перебування переселенців ще більший ризик поширення вакцинокерованих інфекцій. Особливо ризикують діти, які не отримали курс профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень. Тому по змозі перевірте статус вакцинації вашої дитини. Також перевірте можливість отримання пропущених щеплень на території, де ви нині перебуваєте.
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