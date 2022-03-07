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Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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7 березня, 15:31
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Навіть 20 хвилин сну допоможуть відновити нервову систему та мінімізувати стрес
Як відновити сон під час війни - поради лікаря, які допоможуть
Як відновити сон під час війни - поради лікаря, які допоможуть / Фото: Getty Images

Безсоння – проблема багатьох під час війни в Україні, якої необхідно позбутися. Без сну організм знесилений, а нервова система ще більше виснажується, тож реагувати адекватно на тригери сьогодення стає складніше. Ми з терапевтом та сімейним лікарем Ганною Красюк розповімо дієві поради для дорослих та дітей, щоб відновити сон у воєнний період.

Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: прес-служба

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Чому людям під час війни складно заснути?

Під час війни в людей високий рівень стресу. Людина відчуває хронічний стрес через воєнні умови, які спричиняють занепокоєння та викликають переживання. Стрес набуває хронічного стану через щоденні ситуації, які загрожують життю. Люди миттєво та гостро реагують на події: вибух, звук сирени, погані звістки про рідню тощо.

Діти на війні в Україні
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey

Нервова система людей знесилена, а рутинні (воєнні) тригери ускладнюють можливість повноцінно спати. Багатьом спати не хочеться, інші не можуть заснути. Нервова система виснажена – це одна з причин, чому людина не засне.

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Хоча б 20 хвилин сну позитивно вплинуть на стан нервової системи. Немає можливості спати? Полежте чи посидіть із закритими очима. Зоровий аналізатор бере на себе 80% навантаження. Відпочинок із закритими очима знизить рівень безперервної тривоги, – каже експертка.

Як повернути здоровий сон під час війни?

Адекватно оцініть ситуацію – усвідомте, що війна може тривати довго. Вам потрібно відновлюватися, намагатися не нервуватися та адекватно реагувати на тригери сьогодення. Від сну залежить активність людини наступного дня, а ще допомога іншим.

Оцінюйте ситуацію – адекватно реагуйте на щоденні події. Відновлення нервової системи неможливе, якщо організм перебуває в стресі 24/7. Намагайтеся не перейматися всіма подіями – лише головними: зосередьтеся на захисті рідних, власному позитивному настрої та світлому майбутньому України. Правильний аналіз інформації навколо та мінімум стресу – це перші кроки до відновлення сну та нервової системи.

Сон та мінімум депресії – ваша зброя під час воєнного стану, якщо ви перебуваєте вдома. Швидка реакція на запит допомогти врятує комусь життя. Людина, яка не спала декілька діб та перебуває в стресі через це, не зможе швидко відреагувати на запит. Зрозумійте: ваш стрес та відсутність сну мінімізують якість наданої допомоги іншим. Дозвольте собі поспати без докорів сумління.

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Відпочиньте задля того, щоб бути готовим під час війни надати допомогу іншим вчасно, – зауважила експертка.

Дітям заснути допоможе турбота батьків
Дітям заснути допоможе турбота батьків / Фото: Pexels

Дітям заснути допоможе турбота батьків. Ставтеся до дітей так само, як до війни, щоб вони почувалися в безпеці, попри перебування в бомбосховищі та почуті звуки стрілянини. Відчуття турботи допоможе їм зберігати хороший настрій. Перед сном не забудьте про ваш ритуал – читання книги, розмови чи колискові. Згадайте разом про позитивні моменти з минулого та поговоріть про мирне майбутнє.

Пийте заспокійливі препарати для відновлення здорового сну. Для дорослих селективні інгібітори – найкраща група серед заспокійливих препаратів. Дітям та вагітним рекомендовано будь-які заспокійливі на рослинній основі.

Раніше ми розповідали, що відчувають українці через воєнне вторгнення Росії.

Дізнайтеся також, де ховатися від обстрілів у квартирі – інструкція.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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