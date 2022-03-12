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Как ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны – советы переселенцам

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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12 марта, 13:20
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Помощь друг другу, сочувствие, согласованный режим дня поможет меньше конфликтовать друг с другом в комьюнити переселенцев. Помните, важно оставаться людьми
Ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны помогут сочувствие, помощь друг другу, согласованный режим дня
Ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны помогут сочувствие, помощь друг другу, согласованный режим дня / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Нетерпимость к другим и конфликтность резко обостряется, когда незнакомые люди вынуждены жить друг с другом в одном замкнутом пространстве: из-за военной агрессии РФ тысячи мирных граждан покинули дома, спасая жизни себя и детей. Как ужиться в одном доме c чужими людьми – советы дает телеграмм-канал Ukraine.now.

В период войны человек еще с большей агрессивностью склонен осуждать других, срывая злость из-за накопившегося страха и стресса. Но мы остались такими же простыми людьми, которые не могут прыгнуть выше своей головы. Вспоминайте об этом, чтобы быть более лояльным в отношении к себе и близким.

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Постоянное напряжение, гнев, плозией новости истощают нас, поэтому нужно внимательнее относиться к восстановлению своих ресурсов. Помните, у людей вокруг вас наряду с эмпатией, сочувствием и любовью, никуда не делось желание "слиться", завидовать, конкурировать — и это естественно.

Беспокойность и чувство собственной тревоги можно переключить, если помогать другим, это снизит конфликты
Беспокойность и чувство собственной тревоги можно переключить, если помогать другим, это снизит конфликты / Фото: istockphoto.com, www.dw.com

Возможности нашего организма сейчас ограничен, но и способность восстанавливаться и компенсировать сохраняется. Это поможет, если не применять психологическое насилие к себе и своим близким. Беспокойность и чувство собственной тревоги можно переключить, если помогать другим.

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Забота и мысли о детях, животных, пожилых людях, более слабых — снижают лишнюю тревогу, раздражение, делают нас более организованными и действенными. Когда каждый пытается сделать что-то для тех, кто рядом, это делает невозможным конфликты и недоразумения. Если вы живете большим коллективом, то попробуйте договориться – обсудить и использовать режим, который устраивал бы каждого. Хорошо, когда все живут по общему согласованному расписанию в унисон друг с другом.

Важно не винить себя или кого-то, а делать все, что можете в этой ситуации: делитесь едой, помогайте армии, волонтерам, поддерживайте по очереди чистоту и порядок в помещении, где живете и т.д. Украину сохраняет любовь к каждой части и представителю нашего украинского сообщества, в том числе к себе.

Помимо психологического дискомфорта проживание в некомфортных условиях при большом скоплении людей способствует болезням, читайте "Как не заболеть ОРВИ, ковидом или простудой – рекомендации для переселенцев".

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Если же у вас начались проблемы со сном, то читайте "Как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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