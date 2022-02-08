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Як зберегти свою печінку здоровою – 5 простих та дієвих порад

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 лютого, 13:30
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Печінку не потрібно спеціально "чистити", достатньо не робити шкідливих для неї речей, щоби регенерація цього органу не припинялася. Яких саме – у матеріалі
Зберегти свою печінку здоровою просто, якщо не зловживати ліками, фастфудом та алкоголем
Зберегти свою печінку здоровою просто, якщо не зловживати ліками, фастфудом та алкоголем / Фото: freepik.com, unsplash.com

Печінка – єдиний орган, який сам відновлюється: але якщо "постаратися", то цей процес може припинитися. Що небезпечно для печінки та як зберегти її здоров'я – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Навіщо нам потрібна печінка?

Печінка – наш головний фільтр, вона здатна боротися з інфекціями та відфільтровувати шкідливі речовини з крові. Для печінки все це рутинна робота. Цей орган виконує близько 500 важливих функцій.

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Крім фільтра шкідливих речовин, печінка регулює рівень холестерину, виробляє жовч, що допомагає засвоювати жири, регулює надходження необхідних вітамінів та мінералів, таких як залізо та мідь. Вона також синтезує, зберігає та забезпечує організм глюкозою, коли немає інших джерел енергії, регулює рівень гормонів.

Насправді без печінки ми б і тижня не прожили. І хоча цей орган здатний до саморегенерації, цей процес не нескінченний. Інфекція вірусами гепатитів, алкоголь, шкідлива їжа, що призводить до ожиріння, – це шкодить печінці.

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Якщо наша печінка перестане працювати, токсини накопичуватимутться, ми не зможемо перетравлювати їжу, а ліки не виводитимуться з нашого тіла.

Як зберегти здоров'я печінки

Проблеми із печінкою спочатку помітити складно. Але з погіршенням стану людина може почати помічати пожовтіння шкіри, біль у животі та правому підребер'ї, нудоту, втрату апетиту. Один із головних ворогів печінки – алкоголь.

Якщо продовжувати надмірно пити алкоголь, то наслідки можуть бути важкими та зруйнують печінку.
Якщо продовжувати надмірно пити алкоголь, то наслідки можуть бути важкими та зруйнують печінку. / Фото: freepik.com

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Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю немає. Якщо ж продовжувати надмірно пити, наслідки можуть бути важкими: руйнування клітин печінки, накопичення жирових відкладень (жирова дистрофія печінки) або запалення печінки (алкогольний гепатит), цироз або навіть рак печінки.

Підтримка здорової ваги – одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для всього тіла, зокрема для печінки. Якщо у вас є ожиріння або навіть трохи надмірна вага, ожиріння загрожує і печінці, що може призвести до розвитку неалкогольної хвороби (жировий гепатоз).

Тому уникайте висококалорійної їжі, насичених жирів, рафінованих вуглеводів (таких як білий хліб, білий рис та звичайні макарони) та цукру. Їжте клітковину, яку ви можете отримати зі свіжих фруктів, овочів, цільнозернового хліба, злаків.

Печінка – наш головний фільтр, вона здатна боротися з інфекціями та відфільтровувати шкідливі речовини з крові
Печінка – наш головний фільтр, вона здатна боротися з інфекціями та відфільтровувати шкідливі речовини з крові / Фото: unsplash.com

Їжте м'ясо (але обмежте кількість червоного м'яса), молочні продукти (нежирне молоко та невелику кількість сиру) та жири ("хороші" мононенасичені та поліненасичені жири, такі як рослинні олії, горіхи, риба). Також не забувайте пити чисту воду.

Уникайте інфекцій – елементарні правила гігієни допоможуть уникнути зараження гепатитами. Тому не тільки мийте руки, а не забувайте про відповідальну поведінку в сексі (вірусні гепатити B і C можуть передаватися через кров, сперму та інші біологічні рідини), користуйтесь презервативами.

Не діліться рушниками, бритвами та іншими своїми засобами особистої гігієни та не позичайте їх у інших. Використовуйте лише стерилізовані інструменти для тату, пірсингу, манікюру.

Шкідливим для печінки може стати навіть передозування парацетамолом.
Шкідливим для печінки може стати навіть передозування парацетамолом.

Також регулярно звертайтеся до сімейного лікаря та регулярно проходьте профілактичні огляди. Так, при необхідності лікар призначає аналіз крові для визначення рівня холестерину та рівня глюкози у крові. Вони пов'язані з жировою хворобою печінки.

Вживайте ліки відповідально і завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які препарати. Як основний орган, що знешкоджує більшість ліків, добавок та вітамінів, печінка вразлива для токсичних наслідків самолікування.

Шкідливим може навіть стати передозування парацетамолом у разі одночасного прийому декількох лікарських засобів, що містять цей препарат (наприклад, ліки від застуди та знеболювальні).

Також читайте: "5 домашніх процедур, які можуть зашкодити".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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