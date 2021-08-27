Яка кава більш корисна для печінки і допомагає схуднути

Знизити надлишок жиру в печінці при жировому гепатозі здатна кава без кофеїну. Ще цей напій має протизапальну дію і допомагає скинути вагу

Природним гепатопротектором кава визнана через вміст в ньому хлорогенових кислот / Фото: Depositphotos

Улюблена багатьма кава, але тільки без кофеїну – ефективний природний гепатопротектор, також напій здатний знижувати надлишок цукру в крові. До такого висновку прийшли італійські медики: результати їх дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Чим же корисна кава саме для печінки?

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За допомогою кави без кофеїну можна підтримати печінку при жировому гепатозі (або неалкогольній жирової хворобі печінки), яким зараз страждає все більше людей. Це захворювання розвивається на тлі ожиріння та нераціонального, нездорового харчування, куріння і зловживання алкоголем, постійнтх стресів.

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При жировому гепатозі в клітинах печінки накопичується жир, починається запальний процес, потім формується фіброз (розростання сполучної тканини в печінці). Якщо стан не лікувати, то він може закінчитися цирозом печінки.

Небезпека захворювання в тому, що неалкогольна жирова хвороби печінки довго протікає без симптомів. Вчені провели інтенсивне дослідження на лабораторних мишах. І прийшли до висновку, що вживання кави має захисну дію проти жирового гепатозу.

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Кава без кофеїну допоможе підтримати печінку і схуднути / Фото: freepik.com

Природним гепатопротектором кави визнанай через вміст в неї поліфенольної фракції, тобто хлорогенових кислот. Так, після вживання кави без кофеїну дослідники відзначили зниження запального процесу в печінці та активне відновлення клітин. А ще медики помітили, що кава без кофеїну ефективна в плані зниження ваги.

Тобто, можна схуднути на каві без кофеїну?

Кавові зерна, особливо зелені, особливо багаті хлорогеновими кислотами. Але домогтися ефективного схуднення тільки за допомогою вживання кави не вийде, незважаючи на те, що вона дійсно сприяє жиросжиганию. До того ж, не варто зловживати кавою.

Схуднути за допомогою кави, хоч з кофеїном, хоч без, вийде тільки за умови зниження калорійності раціону і створення різниці між споживаними і спалюваними калоріями.

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Також раніше ми писали, скільки кави можна пити на день.