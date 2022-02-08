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Как сохранить свою печень здоровой – 5 простых и действенных советов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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8 февраля, 13:30
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Печень не нужно специально "чистить", достаточно не делать вредных для нее вещей, чтобы регенерация этого органа не прекращалась. Каких именно – в материале
Cохранить свою печень здоровой просто, если не злоупотреблять лекарствами, фастфудом и алкоголем
Cохранить свою печень здоровой просто, если не злоупотреблять лекарствами, фастфудом и алкоголем / Фото: freepik.com, unsplash.com

Печень – единственный орган, который сам восстанавливается: но если "постараться", то этот процесс может прекратиться. Что опасно для печени и как сохранить ее здоровье – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Зачем нам нужна печень?

Печень – наш главный фильтр, она способна бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества из крови. Для печени все это – рутинная работа. Этот орган выполняет около 500 важных функций.

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Помимо фильтра вредных веществ, печень регулирует уровень холестерина, производит желчь, помогающую усваивать жиры, регулирует поступление необходимых витаминов и минералов, таких как железо и медь.Она также синтезирует, сохраняет и обеспечивает организм глюкозой, когда нет других источников энергии, регулирует уровень гормонов.

На самом деле, без печени мы бы и недели не прожили. И хотя этот орган способен к само регенерации, этот процесс не бесконечен. Инфекция вирусами гепатитов, алкоголь, вредная пища, ведущая к ожирению – все это вредит печени.

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Если наша печень перестанет работать, токсины будут скапливаться, мы не сможем переваривать пищу, а лекарство не сможет выводиться из нашего тела.

Как сохранить здоровье печени

Проблемы с печенью изначально заметить сложно. Но с ухудшением состояния человек может начать замечать пожелтение кожи, боль в животе и правом подреберье, тошноту, потерю аппетита. Один из главных врагов печени – алкоголь.

Если продолжать излишне пить алкоголь, то последствия могут быть тяжелыми и разрушат печень
Если продолжать излишне пить алкоголь, то последствия могут быть тяжелыми и разрушат печень / Фото: freepik.com

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Помните, что безопасной дозы алкоголя нет. Если же продолжать излишне пить, последствия могут быть тяжелыми: разрушение клеток печени, накопление жировых отложений (жировая дистрофия печени) или воспаление печени (алкогольный гепатит), цирроз или даже рак печени.

Поддержка здорового веса – одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для всего тела, в частности для печени. Если у вас ожирение или даже немного избыточный вес, ожирение грозит и печени, которое может привести к развитию неалкогольной болезни (жировому гепатозу).

Поэтому избегайте высококалорийной пищи, насыщенных жиров, рафинированных углеводов (таких как белый хлеб, белый рис и обычные макароны) и сахара. Ешьте клетчатку, которую вы можете получить из свежих фруктов, овощей, цельнозернового хлеба, злаков.

Печень – наш главный фильтр, она способна бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества из крови
Печень – наш главный фильтр, она способна бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества из крови / Фото: unsplash.com

Ешьте мясо (но ограничьте количество красного мяса), молочные продукты (нежирное молоко и небольшое количество сыра) и жиры ("хорошие" мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, такие как растительные масла, орехи, рыба). Также не забывайте пить чистую воду.

Избегайте инфекций – элементарные правила гигиены помогут избежать заражения гепатитами. Поэтому не только мойте руки, а не забываете про ответственное поведение в сексе (вирусные гепатиты B и C могут передаваться через кровь, сперму и другие биологические жидкости), пользуйтесь презервативами.

Не делитесь полотенцами, бритвами и другими своими средствами личной гигиены и не занимайте их у других. Используйте только стерилизованные инструменты для тату, пирсинга, маникюра.

Вредной для печени может стать даже передозировка парацетамолом
Вредной для печени может стать даже передозировка парацетамолом

Также регулярно обращайтесь к семейному врачу и регулярно проходите профилактические осмотры. Так, при необходимости врач назначает анализ крови для определения уровня холестерина и уровня глюкозы в крови. Они связаны с жировой болезнью печени.

Употребляйте лекарства ответственно и всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо препараты. Как основной орган, обезвреживающий большинство лекарств, добавок и витаминов, печень уязвима для токсических последствий самолечения.

Вредной может стать даже передозировка парацетамолом в случае одновременного приема нескольких лекарственных средств, содержащих этот препарат (например, лекарства от простуды и обезболивающие).

Также читайте: "5 домашних процедур, которые могут навредить".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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