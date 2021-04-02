Не намагайтеся це повторити: 5 домашніх процедур, які можуть нашкодити

Домашні чистки жовчного міхура чи шкіри можуть закінчитися алергією, діареєю, і навіть реанімацією

Домашні чистки обличчя, печінки, антицелюлітні масажі чи "прогін" лімфи – заняття, вельми популярні в народі. Мінімум, результатом такого самолікування може стати лише легке почервоніння шкіри чи невеликий розлад кишечника. А максимум – непоправний, що вимагає тривалого відновлення, шкода здоров'ю.

Ми зібрали ТОП-5 домашніх "оздоровчих" чисток, довіряти які слід тільки фахівцям. І запитали наших експертів, чим це може бути небезпечно.

1. Пілінг обличчя: замість омолодження можна заробити опік

Якщо після вмивання содою чи кавою (яке ви робили неодноразово) шкіра дійсно стала свіжою, то це не означає, що слід самому братися за бросаж (пілінг жорсткою щіткою) чи кислотний пілінг. Зараз без зусиль можна купити фруктову кислоту в аптеці або ще простіше – нанести на шкіру лимонний сік. Але ви не знаєте, якою буде реакція вашої шкіри на той чи інший препарат. Крім того, косметолог працює з кислотами, акуратно стежачи буквально по секундах, щоб для досягнення належного ефекту спалювався тільки поверхневий шар шкіри. Якщо перетримати кислотний склад на обличчі, то можна заробити досить серйозний опік. А надто старанний браш-пілінг жорсткою щіткою може травмувати шкіру, наслідки – запалені подряпини чи ранки.

Вдома користуйтеся легкими пілінг-гелями з натуральними компонентами Фото: Depositphotos

Що думає косметолог?

Навіть "нешкідливі" самостійні чистки небезпечні, особливо якщо ви ніколи не були у косметолога, не знаєте особливостей вашої шкіри і схильні до алергії. Займатися самодіагностикою й експериментувати зі своєю шкірою не варто, радить косметолог Юлія Євсюкова.

Вибрати правильну процедуру, тип пілінгу і косметологічні засоби, які підійдуть саме вашому типу шкіри, врахувати індивідуальні особливості, може тільки фахівець. Крім того, у пілінгу, як і будь-якої процедури, є протипоказання. Тому самолікуванням займатися не потрібно, якщо ж дуже хочеться зробити вдома очищувальну процедуру, то можна використовувати не жорсткі скраби чи кислоти, а легкі пілінг-гелі з натуральними компонентами у складі.

2. Антицелюлітний масаж: замість підтягнутої шкіри можна заробити синці

За допомогою антицелюлітного масажу поліпшують кровообіг, тим самим рятуючи від "апельсинової кірки", виводять зайву рідину і токсини з організму. Але робиться такий масаж за допомогою спеціальної техніки, якою ви не володієте. Крім того, покриті "кіркою" ділянки на тілі найчастіше розташовані там, куди самостійно не дотягнутися. А просити рідних розім'яти вам сідниці чи ноги качалкою для тіста – ідея погана. Синці, пошкодження шкіри, судин, запальний процес – ось далеко не повний список такого самолікування.

Антицелюлітний масаж Фото: Depositphotos

3. Лімфодренажний масаж: розгін лімфи може обернутися інтоксикацією і травмами шкіри

Правильний ліфмодренажний масаж усуне зайву міжклітинну рідину, оскільки вона впливає на виникнення набряків і целюліту. Але робити його самому чи просити не професіонала також небезпечно, як і у випадку з антицелюлітним масажем. А неконтрольований "розгін" лімфи різними настоянками чи препаратами може обернутися отруєнням та інтоксикацією всього організму.

Що думає масажист?

Головне, про що важливо знати і пам'ятати – виконання антицелюлітних процедур, зокрема масажу, підбирається індивідуально під кожного, і робить це фахівець. Масажист Тетяна Ронжина радить довіряти своє тіло тільки професіоналам.

Якщо ви вагітні чи годуєте грудьми, маєте проблеми зі згортанням крові, то антицелюлітний чи ліфодренажний масаж робити не можна. За вже наявного висипу чи подразнення на шкірі теж не можна робити процедуру, ви погіршите стан ще більше. Відмовтеся від масажу також за легкого нездужання, навіть якщо температури немає, то після масажу вона може піднятися. А стимулювання біоактивних точок тіла у психічно хворої людини може викликати непередбачену реакцію.

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Взагалі будь-який масаж якщо й робити, то тільки у кваліфікованого фахівця. І тим паче, неприпустимо самому купувати в аптеках і приймати будь-які настоянки чи інші препарати, щоб разом з масажем посилити відтік лімфи. Збалансований раціон, стабільний емоційний фон і здоровий спосіб життя загалом допоможуть уникнути застою лімфи набагато ефективніше і безпечніше, ніж сумнівні народні поради.

4. Чищення печінки, жовчного міхура: замість очищення можна отруїтися і потрапити до лікарні

Очищення печінки і міхура народними засобами – "нікчемна справа", інтернет рясніє такими рецептами. Що тільки не пропонують: пити сік редьки, капустяний розсіл, соняшникова олія, настоянки різних лікарських трав. Якщо здорова печінка "переживе" таку чистку, то жовчному міхуреві, особливо якщо в ньому камені, не сподобається. А чистка різними травами, особливо звіробоєм (це одне з гепатотоксичних рослин), може закінчитися гострою печінковою недостатністю. Чистка різними хімікатами (деякі "лікарі" рекомендують розчиняти печінкові жири ... гасом) – взагалі без коментарів. Разом з таким токсичним "ліками" ви ризикуєте не просто отримати інтоксикацію, а ще розчинити не тільки зайвий жир, але також клітинні мембрани судин в головному мозку.

Фото: Pixabay

5. Чистка кишечника: ви ризикуєте вимити все корисне

Після прийняття проносного чи проведення очисної клізми відчувається легкість. І це сприймається, як позитивний лікувальний ефект, але на цьому він і закінчується. Будь-які проносні травички, свічки, клізми можуть нашкодити. Такі безконтрольні чистки знижують перистальтику кишечника, порушують мікрофлору, вимивають мінерали (магній, калій тощо), страждає нервова система і внутрішні органи. Тому щоб не чистити, просто не "забруднюйте" свій організм шкідливими продуктами, алкоголем, нікотином і дружіть зі спортом.

Що думає дієтолог/психолог?

Різними народними чистками ми можемо спровокувати в організмі різні запальні процеси, і замість бажаного полегшення доведеться довго відновлюватися. Дієтолог, психолог, консультант зі здорового харчування Ксенія Рен зазначає, що здорова печінка взагалі не потребує чистки.

Процес самоочищення печінки і жовчного міхура може мати сумні наслідки для здоров'я. Особливо якщо в жовчному міхурі є камені (ви можете про це не знати): популярні народні методи, такі як питво рослинного масла і лежання на теплій грілці можуть спровокувати рух каменів. Зрештою ви ризикуєте відразу потрапити на стіл до хірурга.

Печінку чистити взагалі не треба, цей орган (звичайно, якщо печінка не уражена гепатитом або цирозом) прекрасно справляється зі своїм функціями.

А самостійна чистка кишечника як різними проносними травами, так і за допомогою клізми може викликати тривалу діарею, порушити мікрофлору кишечника. Не кажучи вже про те, що ви можете травмувати саму слизову оболонку. Тому, чи потрібні вам взагалі "очисні" процедури і якщо так – то які саме, напевно скаже тільки лікар.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як не можна очищати організм від токсинів.

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