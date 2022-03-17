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Як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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17 березня, 07:00
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Якщо дитина п'є, у неї вологий язик і мінімум раз на 6 годин вона писяє, не треба хвилюватися, навіть за температури 39 °С, заспокоїв Євген Комаровський
Щоб допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі, давайте їй більше пити будь-яку рідину, яку малюк готовий пити
Щоб допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі, давайте їй більше пити будь-яку рідину, яку малюк готовий пити / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Що робити, якщо немає можливості звернутися до педіатра через військовий напади РФ ? Наприклад, коли у дитини підвищується температура і немає жодних ліків у бомбосховищі. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, що допоможе у такій ситуації.

Висока температура не становить жодної небезпеки для дитини, коли вона не має дефіциту рідини в організмі.
Висока температура не становить жодної небезпеки для дитини, коли вона не має дефіциту рідини в організмі. / Фото: freepik.com

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У деяких мам починається паніка, коли підвищується температура дитини. Однак не всі дорослі знають, що діти непогано переносять такий стан. Лікар Комаровський зауважив: часто жарознижуючі ліки вживаються швидше для того, щоб заспокоїти психіку батьків, ніж допомогти малюкові.

Висока температура не становить жодної небезпеки, коли немає дефіциту рідини в організмі, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо ж дитина п'є, у неї вологий язик і хоча б один раз на шість годин відбувається сечовипускання – вам не треба хвилюватися, навіть за 39 °С.

Складнощі виникають саме тоді, коли малюка неможливо напоїти. Але це потрібно обов'язково зробити. Лікар-педіатр вищої категорії радить давати все, що дитина готова пити .

Якщо є можливість – приготуйте розчин: на 1 літр води знадобиться 1/2 ч. л. солі та 3 ч. л. цукру, – порадив кандидат медичних наук. – Це буде ідеальний варіант.

Або ж можна попросити у волонтерів засіб для пероральної регідратації : пакетики із порошком, який розчиняється у воді.

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Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: актуальні новини читайте тут.

Також популярний педіатр розповів, "Як знизити рівень тривожності під час війни".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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