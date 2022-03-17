Як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі – порада лікаря Комаровського

Якщо дитина п'є, у неї вологий язик і мінімум раз на 6 годин вона писяє, не треба хвилюватися, навіть за температури 39 °С, заспокоїв Євген Комаровський

Щоб допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі, давайте їй більше пити будь-яку рідину, яку малюк готовий пити / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Що робити, якщо немає можливості звернутися до педіатра через військовий напади РФ ? Наприклад, коли у дитини підвищується температура і немає жодних ліків у бомбосховищі. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, що допоможе у такій ситуації.

Висока температура не становить жодної небезпеки для дитини, коли вона не має дефіциту рідини в організмі. / Фото: freepik.com

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У деяких мам починається паніка, коли підвищується температура дитини. Однак не всі дорослі знають, що діти непогано переносять такий стан. Лікар Комаровський зауважив: часто жарознижуючі ліки вживаються швидше для того, щоб заспокоїти психіку батьків, ніж допомогти малюкові.

Висока температура не становить жодної небезпеки, коли немає дефіциту рідини в організмі, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо ж дитина п'є, у неї вологий язик і хоча б один раз на шість годин відбувається сечовипускання – вам не треба хвилюватися, навіть за 39 °С.

Складнощі виникають саме тоді, коли малюка неможливо напоїти. Але це потрібно обов'язково зробити. Лікар-педіатр вищої категорії радить давати все, що дитина готова пити .

Якщо є можливість – приготуйте розчин: на 1 літр води знадобиться 1/2 ч. л. солі та 3 ч. л. цукру, – порадив кандидат медичних наук. – Це буде ідеальний варіант.

Або ж можна попросити у волонтерів засіб для пероральної регідратації : пакетики із порошком, який розчиняється у воді.

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