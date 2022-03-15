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Як знизити рівень тривожності під час війни – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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15 березня, 07:00
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Тривожність після артобстрілу просто зашкалює, але Євген Комаровський не радить заспокоюватись за допомогою пігулок чи алкоголю. Важливо – прорахувати ризики заздалегідь
Щоб знизити рівень тривожності під час війни, не варто налягати на ліки, це знижує здатність здорово мислити
Щоб знизити рівень тривожності під час війни, не варто налягати на ліки, це знижує здатність здорово мислити / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Багато людей сьогодні зізнаються, що їм дуже важко заспокоїтися після вибухів чи артобстрілу. Тому вони одразу починають читати стрічку новин і дзвонять рідним, їдять все поспіль і не можуть заснути.

Доктор Комаровський , який з минулого року давав поради глядачам програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" , розповів, як зняти напругу

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Потрібно тверезо мислити, тому не варто розраховувати на те, що за допомогою таблеток або алкоголю можна привести себе до ладу
Потрібно тверезо мислити, тому не варто розраховувати на те, що за допомогою таблеток або алкоголю можна привести себе до ладу

Що ми робимо, коли знову та знову відчуваємо себе в небезпеці ? Хтось із нас починає багато їсти, приймає заспокійливі препарати чи обирає алкоголь.

Більшість заспокійливих засобів дуже серйозно впливають на координацію рухів, тому такі ліки різко підвищують ймовірність травматизму, пояснив Євген Комаровський. – І коли треба швидко кудись бігти, ви розіб'єте собі голову на фоні цих препаратів.

За словами кандидата медичних наук, нам потрібно тверезо мислити тому не варто розраховувати на те, що за допомогою таблеток або алкоголю можна привести себе в порядок.

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Сьогодні найстрашніше – залишитися одному. Тому треба завжди виділяти в оточенні людину, яка виглядає спокійною, тримає себе в руках і приймає правильне рішення, – порадив доктор Комаровський. – Причому такою спільнотою може бути десяток людей навіть у бомбосховищі. Визначте, хто з них поводиться адекватно, не панікує, і просто дозвольте йому делегувати ухвалення колективних рішень.

Євген Комаровський вважає, що сьогодні дуже важливо бути готовим до всіляких неприємностей, тому необхідно здорово прорахувати ризики : "Що ми робитимемо, якщо нас завалить, раптом пропаде зв'язок, відключать світло?"

Поза всяким сумнівом, ми й надалі боротимемося, але головне – правильно налаштуватися. Давайте вирішимо, що все закінчиться через рік, і зрадіємо, коли переможемо через два тижні, – запропонував кандидат медичних наук.

Кожному з нас дуже важливо не просівати інформацію та залишати лише позитив, а зрозуміти, що попереду на нас чекає ще багато різних подій, але ми, звичайно, переможемо.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут

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Також важливо не лише зберігати тверезий розум, а й нормально харчуватися, читайте "Як харчуватися з користю під час війни і що приготувати при мінімумі продуктів – поради Євгена Клопотенка".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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