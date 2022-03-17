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Как помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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17 марта, 07:00
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Если ребенок пьет, у него влажный язык и минимум раз в 6 часов он писает, не надо волноваться, даже при температуре 39 °С, успокоил Евгений Комаровский
Чтобы помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище, давайте ему больше пить любой жидкости, которую малыш готов пить
Чтобы помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище, давайте ему больше пить любой жидкости, которую малыш готов пить / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Что делать, если нет возможности обратиться к педиатру из-за военного нападения РФ? Например, когда у ребенка повышается температура и нет никаких лекарств в бомбоубежище. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, что поможет в такой ситуации.

Высокая температура не представляет никакой опасности для ребенка, когда у него нет дефицита жидкости в организме
Высокая температура не представляет никакой опасности для ребенка, когда у него нет дефицита жидкости в организме / Фото: freepik.com

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У некоторых мам начинается паника, когда повышается температура у ребенка. Однако не все взрослые знают, что дети неплохо переносят такое состояние. Доктор Комаровский заметил: часто жаропонижающие лекарства принимаются скорее для того, чтобы успокоить психику родителей, чем реально помочь малышу.

Высокая температура не представляет никакой опасности, когда нет дефицита жидкости в организме, – объяснил Евгений Комаровский. – Если же ребенок пьет, у него влажный язык и хотя бы один раз в шесть часов происходит мочеиспускание – вам не надо волноваться, даже при 39 °С.

Сложности возникают именно тогда, когда малыша невозможно напоить. Но это нужно обязательно сделать. Врач-педиатр высшей категории советует давать все, что ребенок готов пить.

Если есть возможность – приготовьте раствор: на 1 литр воды понадобится ½ ч. л. соли и 3 ч. л. сахара, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Это будет идеальный вариант.

Или же можно попросить у волонтеров средство для пероральной регидратации: пакетики с порошком, который растворяется в воде.

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Также популярный педиатр рассказал,"Как снизить уровень тревожности во время войны".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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