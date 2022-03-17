Как помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище – совет доктора Комаровского

Если ребенок пьет, у него влажный язык и минимум раз в 6 часов он писает, не надо волноваться, даже при температуре 39 °С, успокоил Евгений Комаровский

Чтобы помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище, давайте ему больше пить любой жидкости, которую малыш готов пить / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Что делать, если нет возможности обратиться к педиатру из-за военного нападения РФ? Например, когда у ребенка повышается температура и нет никаких лекарств в бомбоубежище. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, что поможет в такой ситуации.

Высокая температура не представляет никакой опасности для ребенка, когда у него нет дефицита жидкости в организме / Фото: freepik.com

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У некоторых мам начинается паника, когда повышается температура у ребенка. Однако не все взрослые знают, что дети неплохо переносят такое состояние. Доктор Комаровский заметил: часто жаропонижающие лекарства принимаются скорее для того, чтобы успокоить психику родителей, чем реально помочь малышу.

Высокая температура не представляет никакой опасности, когда нет дефицита жидкости в организме, – объяснил Евгений Комаровский. – Если же ребенок пьет, у него влажный язык и хотя бы один раз в шесть часов происходит мочеиспускание – вам не надо волноваться, даже при 39 °С.

Сложности возникают именно тогда, когда малыша невозможно напоить. Но это нужно обязательно сделать. Врач-педиатр высшей категории советует давать все, что ребенок готов пить.

Если есть возможность – приготовьте раствор: на 1 литр воды понадобится ½ ч. л. соли и 3 ч. л. сахара, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Это будет идеальный вариант.

Или же можно попросить у волонтеров средство для пероральной регидратации: пакетики с порошком, который растворяется в воде.

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