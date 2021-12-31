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Що робити, якщо у дитини не збивається температура – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
31 грудня, 07:30
В закладинки
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Якщо у дитини температура, то при її самолікуванні можна використовувати лише два препарати. Євген Комаровський відповів, що це парацетамол та ібупрофен.
Якщо у дитини не збивається температура, потрібно звернутися за допомогою до лікаря
Якщо у дитини не збивається температура, потрібно звернутися за допомогою до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли тримається висока температура , то батьки готові купити будь-які ліки, аби дитині стало краще. Їх цілком можна зрозуміти. Але чи всі засоби хороші? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, які препарати можна дати при самолікуванні та як за допомогою простих методів знизити температуру .

Що дати дитині при температурі?

Що ми одразу робимо, коли у дитини піднімається температура? Найчастіше самостійно вибираємо ліки або звертаємося за порадою до людини, чию думку нам важливо почути. Наприклад, дзвонимо мамі чи подругам.

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Батьки повинні знати, що є лише два препарати, які можна використовувати при самолікуванні. Це парацетамол та ібупрофен, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Якщо ж хтось радить дати дитині аспірин чи анальгін, не слухайте таких людей.

Щоб збити температуру у дитини, їй можна давати лише парацетамол та ібупрофен
Щоб збити температуру у дитини, їй можна давати лише парацетамол та ібупрофен / Фото: freepik.com

Дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен. Прийом інших препаратів як самолікування – це вже злочин, попередив лікар-педіатр вищої категорії.

Якщо ви займаєтеся самолікуванням, то відсутність ефекту після прийняття жарознижувальних засобів є "дзвіночком", що вам потрібно звернутися за допомогою до лікаря, – додав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна".

Що таке відсутність ефекту? Деякі батьки вважають: якщо у дитини була температура 39 градусів, а після прийому жарознижувального засобу вона не зменшилася до 36,6 – це означає, що ці ліки не допомагають.

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Чому температура у дитини не збивається?

Але насправді вони помиляються. Якщо температура опустилася хоча б на градус, значить, ефект є.

Однак є фактори, які впливають на ефективність жарознижуючих засобів. По-перше, це дефіцит рідини в організмі.

Якщо в організмі мало рідини, дитині просто нема чим потіти, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому жарознижуючий засіб не може виявити свою дію.

Тоді перше, що важливо зробити – напоїти дитину. Найпростіше – приготувати смачний компот.

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По-друге, дуже важлива температура повітря у приміщенні де знаходиться дитина. Відомо, що температура повітря, яке видихає дитина, дорівнює температурі тіла. Тому якщо малюк знаходиться у приміщенні, де температура повітря приблизно 24 градуси, то відбувається таке. Дитина вдихнула "24 градуси" і видихнула "38 градусів".

Температура навколишнього повітря – чи не головний фактор, який впливає на ефективність жарознижувальних засобів, – сказав лікар Комаровський. – Наприклад, якщо температура в приміщенні дорівнює 18 градусам, тоді дитина втрачатиме величезну кількість тепла.

Тобто за однієї і тієї ж вірусної інфекції у дитини , який знаходиться в занадто теплому і непровітрюваному приміщенні, температура дорівнюватиме 38,5, а у дитини в прохолодній і чистій кімнаті вона буде 37,2 градуса.

Жарознижувальний засіб не може проявити свою дію, якщо дитина п'є мало рідини
Жарознижувальний засіб не може проявити свою дію, якщо дитина п'є мало рідини / Фото: freepik.com

Тому спочатку потрібно тепло одягнути малюка, провітрити приміщення щоб повітря було прохолодним, дати теплий напій, і тоді вже не виникне питання: "Як збити температуру?"

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також читайте, "Що робити, якщо у дитини пропав голос".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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