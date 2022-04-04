Як отримати психіатричну допомогу безкоштовно, якщо переїхали до іншого місця

Якщо ви або ваші близькі поїхали і потребують психіатричної допомоги, то її можна отримати за місцем вашого перебування. Що для цього потрібно – у статті

Щоб отримати психіатричну допомогу безкоштовно, якщо переїхали в інше місце, телефонуйте 16-77 або запитайте у сімейного лікаря, куди звертатися / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через агресію РФ багато українців змушені були змінити місце проживання. У тому числі люди, які раніше перебували на лікуванні у психіатра або зараз потребують психіатричної допомоги. Як отримати спеціалізовану психіатричну допомогу у стаціонарі та амбулаторно безкоштовно – розповіли у МОЗ України.

В умовах військового стану отримати психіатричну допомогу можна без направлення від вашого терапевта або сімейного лікаря. При зміні місця проживання можна звернутися до профільної установи того регіону, де ви зараз знаходитесь.

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Щоб дізнатися, де розташована найближча до вас така медустанова, зателефонуйте за номером 16-77 (усі дзвінки безкоштовні), це номер кол-центру Нацслужби здоров'я. Вам розкажуть, у яких клініках є послуга "пакет Стаціонарна психіатрична допомога", тобто можна отримати безкоштовно консультації лікарів, діагностику та медикаменти.

Людям з психіатричними недугами та розладами можна отримати безкоштовно консультації лікарів, діагностику та медикаменти / Фото: Pexels

Також направлення в такі клініки можна отримати від свого сімейного лікаря , якщо ви з ним контактуєте: зараз в Україні 91 медичний заклад надає профільну психіатричну допомогу. У тих випадках, коли людина з психіатричними недугами стабільна, можна отримати безкоштовну підтримку мобільної мультидисциплінарної команди медиків.

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Сюди входять консультації, підбір індивідуального плану лікування, діагностика, забезпечення ліками, контроль за станом людини тощо. Родичів людини, яка має психіатричні проблеми, навчать технікам самодопомоги, методикам психологічної підтримки, теж безкоштовно.

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