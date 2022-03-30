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Що робити, якщо не можеш заснути через нерви – 6 кроків, як зробити дихальні вправи

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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30 березня, 13:35
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Стрес і нескінченні думки заважають нам заснути, а тепер, як ніколи, важливо висипатися. Ці прості дихальні вправи допоможуть розслабитися і поринути в сон
Якщо не можеш заснути через нерви, зануритися в сон без ліків допоможуть 7 дихальних вправ
Якщо не можеш заснути через нерви, зануритися в сон без ліків допоможуть 7 дихальних вправ / Фото: unsplash.com, freepik.com

Сотні тисяч українців втратили сон через напад військ РФ на Україну. Щоб подолати безсоння, можна спробувати заспокійливі дихальні практики. Ці вправи добрі тим, що їх можна виконувати в будь-якому місці та за будь-яких умов, пише телеграм-канал Психологічна підтримка.

Ці короткі дихальні вправи знають ті, хто займається йогою. Практика під назвою Chandra Bhendana заснована на диханні тільки через ліву ніздрю, це сприяє зв'язку лівої частини тіла з нервовою системою і заспокоєнню та сну. Тому, щоб приборкати свої думки, що заважають сну, робіть так:

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  1. Сядьте або ляжте якомога зручніше.
  2. Закрийте очі, розслабте повіки, спробуйте уявити, що ви у прохолодній, але приємній воді.
  3. Великим пальцем правої руки прикрийте праву ніздрю.
  4. Інші пальці цієї руки розслаблюєте та випрямляєте.
  5. Вдихаєте лівою ніздрею, потім прикриваєте її чотирма вільними пальцями правої руки. Відпускаєте ваш великий палець із правої ніздрі та видихаєте через праву ніздрю.
  6. Повторювати потрібно кілька разів: вдих через ліву ніздрю, прикриваючи праву великим пальцем, видих через праву, прикриваючи ліву ніздрю рештою пальців.

Після цих вправ дихання заспокоїться, стане повільним, тривожність зменшиться і захочеться спати.
Після цих вправ дихання заспокоїться, стане повільним, тривожність зменшиться і захочеться спати. / Фото: Getty Images

Робити вправу потрібно доти, доки ваше дихання не заспокоїться, стане повільним, тривожність зменшиться і захочеться спати. Те саме повторити дзеркально через праву ніздрю (Nadi Shodhana).

Це дихання також допомагає знизити тривожність та заспокоїтися після стресу.

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Про користь такого дихання говорять і вчені, оскільки в носі багато нервових закінчень, які можна використовувати для перемикання функцій організму і допомогти собі розслабитися або зосередитися. Для цього потрібно міняти вдихи та видихи через різні носові ходи, як описано у вправах.

Також у стані тривалого стресу важливо подбати про здоров'я серця, читайте: Як зберегти серце здоровим, коли постійно у стресі – 6 порад, які працюють.

А ще через стрес тягне на солодке, що робити – розповів терапевт: Чому при стресі тягне на солодке і які солодощі можна їсти.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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