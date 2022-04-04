Как получить психиатрическую помощь бесплатно, если переехали в другое место

Если вы или ваши близкие уехали и нуждаются в психиатрической помощи, то ее можно получить по месту вашего нынешнего нахождения. Что для этого нужно – в статье

Чтобы получить психиатрическую помощь бесплатно, если переехали в другое место, звоните 16-77 или спросите у семейного врача, куда обращаться / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Из-за агрессии РФ многие украинцы вынуждены были сменить место жительства. В том числе люди, которые ранее находились на лечении у психиатра или сейчас нуждаются в психиатрической помощи. Как получить специализированную психиатрическую помощь в стационаре и амбулаторно бесплатно – рассказали в Минздраве Украины.

В условиях военного положения получить психиатрическую помощь можно без направления от вашего лечащего врача или семейного доктора. При смене места жительства можно обратиться в профильные учреждения того региона, где вы сейчас находитесь.

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Чтобы узнать, где расположено ближайшее к вам такое медучреждение, позвоните по номеру 16-77 (все звонки бесплатны), это номер колл-центра Нацслужбы здоровья. Вам расскажут, в каких клиниках есть услуга "пакет Стационарная психиатрическая помощь", то есть можно получить бесплатно консультации врачей, диагностику и медикаменты.

Людям с психиатрическими недугами и расстройствами можно получить бесплатно консультации врачей, диагностику и медикаменты / Фото: Pexels

Также направление в такие клиники можно получить от своего семейного врача, если вы с ним контактируете: сейчас в Украине 91 медицинское учреждение оказывает профильную психиатрическую помощь. В тех случаях, когда человек с психиатрическими недугами стабилен, можно получить бесплатную поддержку от мобильной мультидисциплинарной команды медиков.

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Сюда входят консультации, подбор индивидуального плана лечения, диагностика, обеспечение лекарствами, контроль состояния человека и т.д. Родственников человека, у которого есть психиатрические проблемы, научат техникам самопомощи, методикам психологической поддержки, тоже бесплатно.

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