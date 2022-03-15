Как получить инсулин бесплатно – платить за препарат на время войны не нужно

Инсулин для пациентов с диабетом в Украине будут давать бесплатно: получить препарат можно по рецепту в аптеке, их список – в статье

Платить за инсулин на время войны не нужно: получить препарат можно в списке аптек, опубликованных Минздравом Украины / Фото: freepik.com, istockphoto.com

В связи с нападением российской федерации на Украину сотни инсулинозависимых людей оказались в сложной ситуации. В итоге правительством Украины принято решение на период военного положения выдавать инсулин пациентам бесплатно. Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ № 854, сообщает Минздрав Украины.

Так, производителям инсулина стоимость препаратов будет компенсирована из госбюджета. А инсулинозависимым людям можно получить препарат бесплатно в аптеке (аптекам тоже будет компенсирована стоимость препаратов).

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Как получить инсулин бесплатно: список аптек

Нужно найти аптеку, которая ближе всего к вам, в этом списке: он регулярно обновляется и пополняется. Но перед тем как идти в аптеку, стоит туда позвонить и уточнить, есть ли на данный момент в ней инсулин. Чтобы получить инсулин в аптеке, нужно предъявить фармацевту бумажный или электронный рецепт на него.

Чтобы получить бесплатно инсулин в аптеке, нужно предъявить фармацевту бумажный или электронный рецепт на него. / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Также можно зайти на сервис Tabletki.ua, там на главной странице есть ссылка на список инсулиновых препаратов и карта с аптеками, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

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Еще можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0800 60 20 19. Оператор примет заявку и прорабатывает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.

Если же рядом нет больницы или клиники, а вам нужна консультация врача, получить ее можно здесь, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".

Также важно выжить и быть аккуратными, если оккупанты пришли в ваш город, узнайте "Как выжить в оккупации российскими войсками – советы, которые спасут жизнь".