Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как получить инсулин бесплатно – платить за препарат на время войны не нужно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Инсулин для пациентов с диабетом в Украине будут давать бесплатно: получить препарат можно по рецепту в аптеке, их список – в статье
Платить за инсулин на время войны не нужно: получить препарат можно в списке аптек, опубликованных Минздравом Украины
Платить за инсулин на время войны не нужно: получить препарат можно в списке аптек, опубликованных Минздравом Украины / Фото: freepik.com, istockphoto.com

В связи с нападением российской федерации на Украину сотни инсулинозависимых людей оказались в сложной ситуации. В итоге правительством Украины принято решение на период военного положения выдавать инсулин пациентам бесплатно. Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ № 854, сообщает Минздрав Украины.

Так, производителям инсулина стоимость препаратов будет компенсирована из госбюджета. А инсулинозависимым людям можно получить препарат бесплатно в аптеке (аптекам тоже будет компенсирована стоимость препаратов).

Реклама

Как получить инсулин бесплатно: список аптек

Нужно найти аптеку, которая ближе всего к вам, в этом списке: он регулярно обновляется и пополняется. Но перед тем как идти в аптеку, стоит туда позвонить и уточнить, есть ли на данный момент в ней инсулин. Чтобы получить инсулин в аптеке, нужно предъявить фармацевту бумажный или электронный рецепт на него.

Чтобы получить бесплатно инсулин в аптеке, нужно предъявить фармацевту бумажный или электронный рецепт на него.
Чтобы получить бесплатно инсулин в аптеке, нужно предъявить фармацевту бумажный или электронный рецепт на него. / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Также можно зайти на сервис Tabletki.ua, там на главной странице есть ссылка на список инсулиновых препаратов и карта с аптеками, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

Реклама

Еще можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0800 60 20 19. Оператор примет заявку и прорабатывает ее. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.

Если же рядом нет больницы или клиники, а вам нужна консультация врача, получить ее можно здесь, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".

Также важно выжить и быть аккуратными, если оккупанты пришли в ваш город, узнайте "Как выжить в оккупации российскими войсками – советы, которые спасут жизнь".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять