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Якщо скрутило живіт – що робити при кишкових інфекціях під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 березня, 13:10
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У жодному разі не пийте сиру воду, ретельно обробляйте руки собі та дітям. У разі гострого отруєння та сильної діареї – дзвоніть у "швидку"
Блювота, діарея більше 5 разів на добу, гострі болі в животі потребують обов'язкової медичної допомоги та госпіталізації
Блювота, діарея більше 5 разів на добу, гострі болі в животі потребують обов'язкової медичної допомоги та госпіталізації / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Кишкові інфекції під час війни – не рідкість, російські окупанти позбавляють українців питної води та можливості дотримуватися правил елементарної гігієни. Як уникнути харчового отруєння та кишкової інфекції та що робити, якщо скрутило живіт – розповіли в Центрі громадського здоров'я та МОЗ України .

Як не підчепити інфекцію через воду та їжу

У жодному разі не пийте воду, якість якої вам не відома, також не користуйтеся сирою водопровідною водою. Якщо бутильованої води немає, то потрібно добре кип'ятити водопровідну воду, перед тим, як пити. Також готувати їжу потрібно на питній або вже прокип'яченій водопровідній воді, обов'язково термічно обробляйте і добре проварюйте або просмажуйте продукти.

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Якщо бутильованої води немає, потрібно добре кип'ятити водопровідну воду, перед тим, як пити
Якщо бутильованої води немає, потрібно добре кип'ятити водопровідну воду, перед тим, як пити / Фото: freepik.com

Овочі та фрукти ретельно мийте кип'яченою водою, потім обдавайте окропом, особливо якщо даватимете дітям. Запасіться термосами і регулярно поповнюйте запаси кип'яченої води. Зберігайте продукти в холоді, зведіть до мінімуму використання продуктів, що швидко псуються, особливо якщо багато часу змушені проводити в укритті.

Беріть із собою їжу, у якої термін придатності досить тривалий, перевіряйте маркування перед тим, як з'їсти той чи інший продукт. Не годуйте малюків некип'яченим молоком, сирими яйцями, для зберігання продуктів використовуйте чисту упаковку, контейнери і т.д. І не забувайте про особисту гігієну - якщо немає можливості мити руки з милом, користуйтеся антисептиками, гігієнічними серветками і т.д.

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Що робити при діареї та блюванні після отруєння

Якщо з'явилися ознаки кишкової інфекції :

  • діарея (пронос)
  • підвищення температури тіла, гарячка
  • запаморочення, головний біль
  • болі в животі, нудота, -

то важливо пити більше чистої води щоб уникнути зневоднення і якнайшвидше зв'язатися з лікарем. Якщо до того ж з'явилося пожовтіння шкіри, склер очей, висипання на тілі, поява гнійників – терміново дзвоніть у "швидку".

Блювота, діарея більше 5 разів на добу, гострі болі в животі вимагають обов'язкової медичної допомоги та госпіталізації, у таких випадках самолікування тільки нашкодить .

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При харчовому отруєнні, якщо блювота не багаторазова, можна дати сорбенти – активоване вугілля тощо.
При харчовому отруєнні, якщо блювота не багаторазова, можна дати сорбенти – активоване вугілля тощо. / Фото: Depositphotos

Якщо людина блювота, а можливості швидко передати її медикам немає, то покладіть людину на бік щоб вона не захлинулася блювотними масами, будьте поруч. Давайте їй пити чисту воду. Якщо блювання не багаторазове, то можна дати сорбенти – активоване вугілля тощо.

За першої ж можливості людини з гострою кишковою інфекцією або харчовим отруєнням необхідно госпіталізувати.

Обов'язково запасіться сорбентами, чистою питною водою, жарознижувальними та спазмолітиками та проконсультуйтеся у лікаря, як їх правильно приймати у разі отруєння або кишкової інфекції. Консультацію безкоштовно по телефону можна отримати тут .

Якщо ж потрібна психологічна допомога, то отримати її безкоштовно можна зателефонувавши фахівцям, читайте "Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

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