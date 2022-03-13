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Как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов – советы Евгения Клопотенко

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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13 марта, 16:00
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Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко советует сейчас есть больше углеводов, особенно каш – чтобы еда была питательной. А к диетической пище вернемся после победы
Питаться во время войны, чтобы сохранить силы и здоровье можно и при минимуме продуктов: ешьте больше углеводов, особенно каши
Питаться во время войны, чтобы сохранить силы и здоровье можно и при минимуме продуктов: ешьте больше углеводов, особенно каши / Фото: instagram.com/klopotenko

Во многих городах и селах Украины из-за обстрелов и оккупации войсками РФ мирных городов возникают сложности с завозом продуктов, нет хлеба и муки. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в своем инстаграме дает полезные советы, как питаться в условиях войны, чтобы сохранить здоровье и энергию и из чего можно приготовить необходимую сейчас каждому калорийную пищу.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко

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Есть только один раз в день – значит ослаблять свой организм и иммунитет. Сейчас важно думать не о фигуре и полностью здоровом питании, а об сытости и энергии. Припасенные многими крупы, макароны и сахар как раз выручат, поскольку это углеводные продукты. А онм дают энергию и чувство сытости.

Кушайте каши, ежедневно по 300-400 грамм, добавляйте туда специи, так можно получить нужные нам1200 калорий, этого хватит, и мы после войны будем в форме,- пишет Евгений Клопотенко,- важно есть углеводные продукты. Например, в мультиварке или прямо на медленном огне можно приготовить рис с сахаром и яйцом (если нет яйца, просто рис с сахаром).

Можно приготовить просто сладкий рисовый пудинг.

  • Берете 700-800г отварного риса, одну его часть заливаете двумя частями воды, доводите до кипения, накрываете и снимаете с огня. Через 30 минут он сам себя "приготовит".
  • В отдельной миске взбиваете 4 яйца из 1л молока и 150-200г сахара. Если молока нет, то есть 3 варианта на замену: просто вода или вода+сливочное масло или вода +сухое молоко. Если у вас есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.
  • Рис переложите в форму для запекания, залейте яичной смесью и запекайте 45-60 минут при 180 градусах, пока там не появится золотистая корочка. Для выпекания в мультиварке тоже подходит.

При минимуме продуктов можно приготовить рисовый пудинг: нужен рис, яйца, сахар, а молоко можно заменить водой
При минимуме продуктов можно приготовить рисовый пудинг: нужен рис, яйца, сахар, а молоко можно заменить водой / Фото: istockphoto.com

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Также Евгений рассказал, как приготовить что-то вроде хлеба в домашних условиях, если нет муки. Для этого берутся разные крупы – пшено, тот же рис, соединяются, затем их нужно хорошенько перетолочь, получается такая крупяная "мука". Добавляете соду и выпекаете.

Если есть овсянка, то приготовьте овсяный хлеб:

  • Берете 200 г овсянки (хлопья), если есть подсолнечное или другое ратсительное масло, то 3 столовых ложки.
  • У многих остались остатки меда, можете положить 2 ст. ложки, туда же – полчайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  • Залейте смесь водой (350 мл), перемешайте и дайте настояться 30 минут. Затем хлеб – в форму (если есть пергамент, то подложите на дно формы и в духовку).
  • Выпекать 45-50 минут при 180 градусах, пока не появится золотистая корочка. Не забудьте, что потому нужно хлебу дать остыть.

Также при перебоях с электричеством можно "Спасти продукты в холодильнике, если отключили свет во время войны – 5 лайфхаков".

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И не забывайте соблюдать гигиену, чтобы не получить пищевое отравление, читайте "Если скрутило живот – что делать при кишечных инфекциях".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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