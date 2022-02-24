Лікарні працюватимуть – як отримати медичну допомогу при військовому становищі

Екстрену медичну допомогу отримають усі потребуючі, а планові консультації лікарів, здача аналізів, планова діагностика та операції поки що відкладені

Лікарні будуть працювати та отримати медичну допомогу при військовому становищі зможе кожен / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Усі державні лікарні та інші медустанови, включаючи МОЗ України, "швидку допомогу" тощо, працюють у звичайному режимі. Усі, кому знадобиться термінова медична допомога, зможуть отримати її, запевнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко .

У зв'язку з надзвичайним становищем тимчасово скасовано лише планові консультації та обстеження, здавання планових аналізів, проведення планових операцій, в іншому – робота охорони здоров'я не зміниться . Також у нинішній ситуації важливо самостійно вміти надати медичну допомогу.

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Клініки та лікарні мають медикаменти, перев'язувальні матеріали на випадок поранень або можливих опіків , та їх запаси постійно поповнюються. Усі лікарні також мають автономні джерела живлення, на випадок відключення електрики.

Допомога надається цілодобово, якщо потрібно викликати "швидку" – викликайте . Проте затримка бригад "швидкої" може статися не тому, що медики не справляються, а через пробки та затори на дорогах, заправках тощо. Тому відомство просить усіх автомобілістів пропускати машини "швидкої", які їдуть на виклики.

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Ми сильніші, ніж у 2014 році, тому що маємо досвід і зовсім інший рівень готовності як до інформаційних, так і до загроз безпеки. Україна – єдина, а система Міністерства охорони здоров'я готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій, – підсумував міністр.

Сьогодні, 24 лютого, деякі приватні клініки призупинили свою роботу та попередили своїх пацієнтів / Фото: скриншот

Що стосується роботи приватних клінік, то сьогодні, 24 лютого, деякі призупинили свою роботу та попередили своїх пацієнтів. Як працюватимуть приватні медустанови – залежить від вирішення їхнього керівництва.

Також ми писали, що потрібно мати під рукою в аптечці на випадок НС. "Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою".

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А ще корисно дізнатися, що їх їжі покласти в "тривожну валізку", читайте "Які продукти потрібно брати в "тривожну валізку", а що варто залишити".