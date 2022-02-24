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Лікарні працюватимуть – як отримати медичну допомогу при військовому становищі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 лютого, 13:15
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Екстрену медичну допомогу отримають усі потребуючі, а планові консультації лікарів, здача аналізів, планова діагностика та операції поки що відкладені
Лікарні будуть працювати та отримати медичну допомогу при військовому становищі зможе кожен
Лікарні будуть працювати та отримати медичну допомогу при військовому становищі зможе кожен / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Усі державні лікарні та інші медустанови, включаючи МОЗ України, "швидку допомогу" тощо, працюють у звичайному режимі. Усі, кому знадобиться термінова медична допомога, зможуть отримати її, запевнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко .

У зв'язку з надзвичайним становищем тимчасово скасовано лише планові консультації та обстеження, здавання планових аналізів, проведення планових операцій, в іншому – робота охорони здоров'я не зміниться . Також у нинішній ситуації важливо самостійно вміти надати медичну допомогу.

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Клініки та лікарні мають медикаменти, перев'язувальні матеріали на випадок поранень або можливих опіків , та їх запаси постійно поповнюються. Усі лікарні також мають автономні джерела живлення, на випадок відключення електрики.

Допомога надається цілодобово, якщо потрібно викликати "швидку" – викликайте . Проте затримка бригад "швидкої" може статися не тому, що медики не справляються, а через пробки та затори на дорогах, заправках тощо. Тому відомство просить усіх автомобілістів пропускати машини "швидкої", які їдуть на виклики.

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Ми сильніші, ніж у 2014 році, тому що маємо досвід і зовсім інший рівень готовності як до інформаційних, так і до загроз безпеки. Україна – єдина, а система Міністерства охорони здоров'я готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій, – підсумував міністр.

Сьогодні, 24 лютого, деякі приватні клініки призупинили свою роботу та попередили своїх пацієнтів
Сьогодні, 24 лютого, деякі приватні клініки призупинили свою роботу та попередили своїх пацієнтів / Фото: скриншот

Що стосується роботи приватних клінік, то сьогодні, 24 лютого, деякі призупинили свою роботу та попередили своїх пацієнтів. Як працюватимуть приватні медустанови – залежить від вирішення їхнього керівництва.

Також ми писали, що потрібно мати під рукою в аптечці на випадок НС. "Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою".

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А ще корисно дізнатися, що їх їжі покласти в "тривожну валізку", читайте "Які продукти потрібно брати в "тривожну валізку", а що варто залишити".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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