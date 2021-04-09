Як прибрати неприємний запах із взуття: ТОП-7 порад

Існує кілька перевірених способів, як врятувати взуття та оточуючих людей від запаху

Прибрати неприємний запах із взуття – завдання непросте, але вирішуване. Існує кілька способів, як побороти цей небажаний недолік. Але не забувайте, якщо така проблема виникає не один раз і спостерігається давно, зверніться до лікаря.

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Лайфхак 1. Гарненько висушуйте і провітрюйте взуття

Як прибрати запах із взуття Фото: Unsplash

Прийшли, роззулися і просто кинули взуття під вішалкою, а вранці знову наділи? Не дивно, що в ньому з'являється неприємний дух. Важливо не тільки регулярно мити ноги, але і добре просушувати взуття, розшнуровувати, витягувати устілки, вивішувати на повітря. Бактеріям, які поширюють запах, некомфортно в сухому середовищі.

Лайфхак 2. Спортивне взуття можна випрати

Як прибрати запах із взуття Фото: Pinterest

Тканинне і спортивне взуття можна закинути в пральну машину. Як і звичайні речі після прання, взуття посвіжішає і отримає нормальний аромат порошку та кондиціонера. Сушіть випране взуття на свіжому повітрі.

Лайфхак 3. Заморозьте туфлі в холодильнику

Як прибрати запах із взуття Фото: Unsplash

Замороження – це альтернатива сушінню, яку також не люблять бактерії. Покладіть пару в поліетиленовий пакет і поставте на ніч у морозильну камеру.

Лайфхак 4. Дайте відпочинок взуттю

Як прибрати запах із взуття Фото: Unsplash

Часто туфлі або кросівки не встигають просохнути за короткий час. Обзаведіться про запас спортивною та щоденною парою. Так ви зможете частіше міняти взуття і краще його провітрювати.

Лайфхак 5. Вибирайте правильні шкарпетки

Як прибрати запах із взуття Фото: Unsplash

Нейлон, поліестер та інша синтетика в складі шкарпеток або устілок зовсім не сприяє тому, щоб ноги дихали, і видалялася зайва волога із взуття. Краще вибирайте натуральну бавовна, льон або шерсть. І не забувайте частіше їх міняти.

Лайфхак 6. Виправте ситуацію природними ароматизаторами

Як прибрати запах із взуття Фото: Pinterest

На чисті устілки можна крапнути ароматну олію (наприклад, м'яту або лаванду), а всередину взуття покласти кірки апельсина, лимона, мандарина, лавровий лист. Завдяки ефірним оліям, які є в цитрусових, цей засіб має яскравий і стійкий запах, здатний перебити інший – менш приємний. Вже наступного ранку ваше взуття буде пахнути приємніше.

Лайфхак 7. Зробіть адсорбуючу суміш

Як прибрати запах із взуття Фото: Pinterest

Для боротьби із запахами чудово підходять такі речовини як харчова сода, сіль, крохмаль, деревне вугілля, а також пакетики з чаєм. Вони здатні вбирати запахи. Зробіть мішечки з такою сумішшю, капніть туди краплину ефірної олії і вкладайте на ніч всередину пари.

Раніше ми ділилися інструкцією і корисними лайфхаками, як полірувати взуття якісно.

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