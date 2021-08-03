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Як уникнути укусу змії: 4 простих правила

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
3 серпня, 19:00
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Спека призвела до того, що змії поводяться агресивніше навіть в парках, а не тільки в лісі. Щоб не бути вкушеним, дотримуйтесь простих порад, яких – в матеріалі
Змія може атакувати, якщо на неї наступити
Змія може атакувати, якщо на неї наступити / Фото: unsplash.com

Зустріти змію сьогодні можна у власному дворі, а стати жертвою отруйного "повзуна" – виключно через власну необачність або нерозсудливість. Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, за минулий місяць змії покусали 31 людину: щоб не опинитися в їх числі, досить дотримуватися 4 простих правила.

А ми зібрали 10 лайфхаків, як провести серпень корисно і цікаво.

Чому ж змії настільки активні в цьому році?

Аномальна спека впливає і на поведінку змій, в пошуках затишних місць вони ховаються не тільки в лісах, полях або болотистих місцевостях. Сьогодні зустріти змію можна, відпочиваючи в парку, сквері, біля озера або річки.

Через спеку змії стають більш агресивними
Через спеку змії стають більш агресивними / Фото: Pixabay

"Повзуни" люблять залазити в старі пні, копиці сіна, ховатися під поваленими деревами, під камінням. Останнім часом спека "штовхає" змій у двори, як приватних, так і багатоповерхових будинків.

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Тому відпочиваючи в парку, вирушаючи до озера або влаштовуючи пікнік у власному дворі, запам'ятайте 4 простих кроки.

Як не стати жертвою змії

Уберегтися від укусів самому і вберегти дітей можна, якщо дотримуватися простих правил:

  1. Не чіпайте незрозумілі предмети, які бачите в траві або на землі, руками. Тільки палицею.
  2. Не сідайте на траву, камінь, пінь, повалене дерево, поки не перевірите. У спеку змії не завжди відразу тікають, почувши наближення людини – тому візьміть палицю і постукайте по пню, дереву на яке збираєтеся сісти, зашурхотить в траві.
  3. Не наближайтеся, якщо побачили змію, не чіпайте її. Змії у відповідь можуть напасти, але зазвичай люди отримують укуси, якщо наступають на змію або лягають / сідають на неї. Побачивши змію, спокійно, без різких рухів відійдіть убік на безпечну дистанцію – це 1.5-2 метра. Не пробуйте вбити змію або зловити її – саме так люди і отримують укуси.
  4. Якщо зібралися в похід, то одягніться відповідно. Високі черевики, довгі штанини, які обов'язково потрібно заправити у взуття.

Важливо! Якщо когось або вас вкусила змія, то потрібно якомога швидше потрапити в лікарню, оскільки головна допомога при укусі отруйних змій – медикаментозна (вводять анатоксин).

Також раніше ми писали про самих небезпечні літніх комах і їх укуси.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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