Що робити, якщо вкусила змія і чому народні методи можуть коштувати вам життя
Користуючись міфами – відсмоктуючи отруту після укусу змії або накладаючи джгут, можна втратити руку чи ногу. Як надати допомогу і уникнути укусу змії – в сюжеті
Вирушаючи на травневий пікнік або в ліс з наметом легко "нарватися" на змію: зараз в Україні самий пік їх активності. Повзучі атакують дорослих і навіть дітей, нападаючи і кусаючи. Як же захистити себе від змій і що робити, якщо все-таки зустрілися з повзуном – розбиралася ведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на каналі "Україна 24" Юлія Галушка.
Зараз у змій сезон розмноження, тому вони можуть бути агресивними. Але першою змія не нападає: вкусити вона може, якщо на неї наступити. Змії можуть виповзти погрітися на сонці або ввечері заповзти в приміщення, палатку – туди, де тепло. Тому зараз варто бути особливо уважними, вирушаючи на пікнік або з наметами в ліс. Перед тим, як розпалити багаття або поставити намет, візьміть палицю і обережно перевірте кущі. Якщо виявили змію – не чіпайте її, відійдіть, не робите різких рухів – вона поповзе. У разі, коли змія заповзла в будинок або інше приміщення – краще викликати рятувальників, а не самим ловити плазуна.
В Україні мло отруйних змій, крім того укус тієї ж степової гадюки для дорослої здорової людини небезпечний, але не смертельний. Не помітити укусу плазуна важко, симптоми яскраві:
- біль, набряк, гематома (синяк) в місці укусу, зазвичай це 2 ранки від зубів,
- головний біль, запаморочення, непритомність, навіть блювота,
- слабкість, підвищення температури тіла.
Особливо небезпечні укуси отруйних змій для дітей, літніх і людей з давніми хронічними захворюваннями. Також небезпечно, якщо змія вкусила в місце, яке знаходиться близько до центрального кровоносного русла. Тому, як зазначає інструктор по домедичній допомозі Олег Картавий, важливо вміти правильно надати допомогу і обов'язково відвезти потерпілого до лікарні.
Ні в якому разі! Популярні в народі міфи можуть коштувати вам здоров'я, а то й життя:
Міф № 1 – розрізати рану і припекти. Не можна робити ніяких надрізів ножем на місці укусу – це посилить кровообіг і всмоктування отрути. Припікати теж не можна, інакше рана буде заживати тільки зверху, ми спровокуємо ще більше всмоктування отрути і токсини продовжать отруювати наш організм.
Міф № 2 – відсмоктати отруту з рани. Людина, яка це робить, ризикує сама отруїтися, особливо якщо є в роті ранка або садно. Цей метод не ефективний і не дасть особливого результату, оскільки неможливо висмоктати ту кількість отрути, яка вплине на ситуацію і врятує потерпілого.
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Міф № 3 – треба накласти джгут на місце укусу. Не потрібно цього робити, так ми порушуємо кровообіг. У підсумку в укушенной нозі або руці під впливом отрути може статися некроз тканини, через це ми ризикуємо втратити руку чи ногу.
Міф № 4 – обов'язково прикласти холод. Холод при укусі змій може посилити крововтрату, тому краще цього не робити.
Досить просто:
- Обробити ранки хлоргексидином.
- Накласти чисту тканину або стерильну пов'язку, зафіксувати зверху еластичним бинтом (але не туго).
- Сісти або лягти на бік (або допомогти покласти потерпілого), тим часом викликати "швидку" чи відразу відвезти людину в медустанову, де є токсикологічна допомога.
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