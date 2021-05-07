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Що робити, якщо вкусила змія і чому народні методи можуть коштувати вам життя

Сьогодні, 13:43

Користуючись міфами – відсмоктуючи отруту після укусу змії або накладаючи джгут, можна втратити руку чи ногу. Як надати допомогу і уникнути укусу змії – в сюжеті

Змія може атакувати, якщо на неї наступити
Змія може атакувати, якщо на неї наступити
Фото: unsplash.com

Вирушаючи на травневий пікнік або в ліс з наметом легко "нарватися" на змію: зараз в Україні самий пік їх активності. Повзучі атакують дорослих і навіть дітей, нападаючи і кусаючи. Як же захистити себе від змій і що робити, якщо все-таки зустрілися з повзуном – розбиралася ведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на каналі "Україна 24" Юлія Галушка.

Відео: Україна 24

Чому змії все-таки нападають і як цього уникнути?

Зараз у змій сезон розмноження, тому вони можуть бути агресивними. Але першою змія не нападає: вкусити вона може, якщо на неї наступити. Змії можуть виповзти погрітися на сонці або ввечері заповзти в приміщення, палатку – туди, де тепло. Тому зараз варто бути особливо уважними, вирушаючи на пікнік або з наметами в ліс. Перед тим, як розпалити багаття або поставити намет, візьміть палицю і обережно перевірте кущі. Якщо виявили змію – не чіпайте її, відійдіть, не робите різких рухів – вона поповзе. У разі, коли змія заповзла в будинок або інше приміщення – краще викликати рятувальників, а не самим ловити плазуна.

Одягатися в ліс теж важливо відповідно: вузькі штани і високе взуття, в яке ретельно заправити штани, не дадуть змії заповзти до вас в штанину. Черевики на товстій підошві вбережуть від укусу, якщо випадково наступите на змію.

А наскільки небезпечний укус змії і чи можна не помітити його?

В Україні мло отруйних змій, крім того укус тієї ж степової гадюки для дорослої здорової людини небезпечний, але не смертельний. Не помітити укусу плазуна важко, симптоми яскраві:

  • біль, набряк, гематома (синяк) в місці укусу, зазвичай це 2 ранки від зубів,
  • головний біль, запаморочення, непритомність, навіть блювота,
  • слабкість, підвищення температури тіла.

Особливо небезпечні укуси отруйних змій для дітей, літніх і людей з давніми хронічними захворюваннями. Також небезпечно, якщо змія вкусила в місце, яке знаходиться близько до центрального кровоносного русла. Тому, як зазначає інструктор по домедичній допомозі Олег Картавий, важливо вміти правильно надати допомогу і обов'язково відвезти потерпілого до лікарні.

Тобто потрібно відсмоктати отруту, припекти рану і накласти джгут – як у фільмах?

Ні в якому разі! Популярні в народі міфи можуть коштувати вам здоров'я, а то й життя:

Міф № 1 – розрізати рану і припекти. Не можна робити ніяких надрізів ножем на місці укусу – це посилить кровообіг і всмоктування отрути. Припікати теж не можна, інакше рана буде заживати тільки зверху, ми спровокуємо ще більше всмоктування отрути і токсини продовжать отруювати наш організм.

Міф № 2 – відсмоктати отруту з рани. Людина, яка це робить, ризикує сама отруїтися, особливо якщо є в роті ранка або садно. Цей метод не ефективний і не дасть особливого результату, оскільки неможливо висмоктати ту кількість отрути, яка вплине на ситуацію і врятує потерпілого.

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Міф № 3 – треба накласти джгут на місце укусу. Не потрібно цього робити, так ми порушуємо кровообіг. У підсумку в укушенной нозі або руці під впливом отрути може статися некроз тканини, через це ми ризикуємо втратити руку чи ногу.

Міф № 4 обов'язково прикласти холод. Холод при укусі змій може посилити крововтрату, тому краще цього не робити.

Тоді як правильно надати допомогу при укусі змії?

Досить просто:

  1. Обробити ранки хлоргексидином.
  2. Накласти чисту тканину або стерильну пов'язку, зафіксувати зверху еластичним бинтом (але не туго).
  3. Сісти або лягти на бік (або допомогти покласти потерпілого), тим часом викликати "швидку" чи відразу відвезти людину в медустанову, де є токсикологічна допомога.

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