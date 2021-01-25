Погоня триметрового пітона за хлопцем у струмку потрапила на відео

Курйозний випадок стався у тропічних лісах на півночі Австралії

18-річний любитель пригод Міллер Вілсон поплавав в струмку разом з величезним пітоном. Хлопець зустрів триметрову змію, коли досліджував тропічний ліс на півночі Австралії. Відео з'явилося на його офіційному YouTube-каналі.

На кадрах показано, як австралієць стоїть у крижаній воді й намагається направити змію до берега. У якийсь момент здається, що змія вкусить юнака, оскільки вона підпливає до нього на небезпечно близьку відстань.

"Моя головна мета – показати людям дивовижні види тварин і розповісти, наскільки вони прекрасні", – пояснив своє захоплення Вілсон. До речі, він записує подібні відео з 11 років.

Однак далеко не всі користувачі Мережі схвалили вчинок австралійця. Користувачі порівняли його зі знаменитим натуралістом Стівом Ірвіном, який загинув у результаті нещасного випадку зі скатом в 2006 році. "Ти міг би сказати, що ти син Стіва Ірвіна, і я б повірив", – написав один з них.

Нагадаємо, раніше росіянин викупав в озері величезного пітона.

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До того ж, ми розповідали, як пітон вистрибнув з води і повністю проковтнув здобич.

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