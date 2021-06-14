Обережно, гадюки: як себе вести, щоб змія не напала

Повзучі непрохані гості можуть не на жарт налякати, але якщо їх не чіпати, загрози здоров'ю немає. Чому не потрібно чіпати змій і як уникнути їх укусу – в статті

Змія може атакувати, якщо на неї наступити Фото: unsplash.com

В Україні водяться змії в основному безпечні для людини, і при зустрічі з таким повзуном головне – не чіпати змію. А якщо плазун все-таки вкусив, то правильно надати допомогу. Але цього літа змії буквально атакували жителів столиці: як поводитися при зустрічі з будь-якою змією , в сюжеті Олександра Фещенка, Дар'ї Сидорівська і Олексія Топчія.

Що робити, якщо змія виявлена в приміщенні?

Самий правильний вчинок – це закрити двері або якось постаратися ізолювати змію в тому приміщенні, де ви її виявили, і викликати рятувальників. В основному в квартири та інші приміщення заповзають неотруйні змії, наприклад, вужа можна упізнати за двома яскравим помаранчевим плямами з боків його голови.

Але і така змія може налякати або вкусити при спробі її зловити, тобто травмувати вашу шкіру і нанести рану. Отруйних же змій хоч і мало, але все ж вони є навіть у столиці. І стали набагато агресивніше: центр громадського здоров'я МОЗ попередив про це і порадив триматися від змій подалі.

Але є ж сироватка проти укусів змій?

В тому то і справа, що в столиці з препаратом дефіцит. Антоніна Пермякова, мешканка Бориспільського району змушена була з сином, якого вкусила гадюка довго шукати антидот по лікарнях. Не виявилося сироватки, за словами жінки, ні в місцевій лікарні, ні в Охматдиті: знайшли в одному місці і то за гроші. Тому не чіпайте змій, щоб не довелося потім ризикувати своїм життям в пошуках антидоту.

А як все-таки зрозуміти, що змія не отруйна і що робити?

Змія перша не нападає, а вкусити може, якщо на неї наступити або схопити. У Києві та околицях водиться гадюка звичайна: у цих змій, на відміну від вужів або мідянок, вертикальні зіниці. Найбільш характерна ознака гадюки – це наявність зиґзаґоподібного малюнка на спині. Його неможливо ні з чим переплутати.

У гадюки на спині характерний малюнок Фото: скриншот

Але змії, швидше за все, розповзуться задовго до того, як ви їх побачите. Шанс, що вона вас вкусить – надзвичайно малий, аж до нуля. Проте, якщо збираєтеся в ліс, а особливо з ночівлею, то одягатися потрібно відповідно: ніяких шортиків і сандалій.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що робити при укусі змії і чому народні методи небезпечні.

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