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Вистачить для всіх! Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 лютого, 14:40
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У зв'язку із загостренням військової ситуації в Україні, люди повинні бути впевнені, що скуповувати всі ліки не варто — всім вистачить
Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі
Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі / Фото: pixabay.com

Сьогодні Другий день вторгнення Росії. ЗСУ відбивають удари ворога. У зв'язку з тим, що ситуація є критичною і люди в паніці спустошують полиці в аптеках, для тих, кому справді потрібні препарати, їх може просто не виявитися. Публікуємо список аптек Києва, які працюють безперебійно.

На складах є достатня кількість медпрепаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень. Але у місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрилися, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі
Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі / Фото: pixabay.com

Це пов'язано з безпекою та доїздом працівників аптек. Але аптеки, розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють та відпускають лікарські засоби.

— кажуть у МОЗ.

Міністерство радить відстежувати інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які постійно оновлюють адреси відкритих аптек.

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Зокрема, у КМДА опублікували список аптек КП "Фармація", що працюють у штатному режимі.

Повний список аптек Києва, які працюють безперебійно, поки що виглядає так

  • Аптека №001, Володимирська, 51/ 53
  • Аптека №002 а/п №1 , Народного ополчення, 5
  • Аптека №003 , Ватутіна, 2-В
  • Аптека №006 а/п №1 вул. Радужна, 23
  • Аптека №006, Кібальчича, 13а
  • Аптека №007 а/п №1, Пимоненка Миколи, 10
  • Аптека №007 Січових Стрільців, 10
  • Аптека №008, проспект Перемоги, 20
  • Аптека №010, Стальського, 24
  • Аптека №012 гомеопатична, Відрадний, 61
  • Аптека №014, Мілютенка, 34
  • Аптека №017 а/п пр. Валерія Лобановського, 2
  • Аптека №017, Урицького, 27/5
  • Аптека №018, Будівельників, 36
  • Аптека №019, Північна, 46
  • Аптека №020, В.Житомирська,8/14
  • Аптека №022, Немировича-Данченка,1
  • Аптека №025, Кирилівська,109/2
  • Аптека №027 а/п, Б. Хмельницького, 37
  • Аптека №027, Хмельницького, 42
  • Аптека №030, Алма-Атинська, 103/1
  • Аптека №031 а/п №1, 40-річчя Жовтня, 59-А
  • Аптека №031 а/п №2, Предславинська,9
  • Аптека №031, Науки, 4
  • Аптека №032, Свободи, 2
  • Аптека №035, Щербакова, 32/38
  • Аптека №036 а/п №1, Гарматна,36
  • Аптека №036, Перемоги, 45
  • Аптека №037, Повітрофлотський,47,пр.
  • Аптека №038, Івана Лепсе, 75
  • Аптека №040, Зої Гайдай, 5
  • Аптека №044, Героїв Сталінграду, 27
  • Аптека №046 а/п №2, Фрунзе,107
  • Аптека №046 а/п №3, Волоська,47
  • Аптека №046 а/п №4, Іллінська,3/7
  • Аптека №046, Костянтинівська, 1/2
  • Аптека №048, Василя Порика,13
  • Аптека №050, Малиновського Маршала, 34
  • Аптека №051 а/п №3, Мостицька,9
  • Аптека №051, Свободи, 22
  • Аптека №052, Чорновола, 28/1
  • Аптека №054 В.Гавела 6/7
  • Аптека №055 а/п №1, Кондратюка, 6
  • Аптека №055 а/п №3, Вишгородська, 54
  • Аптека №055, Маршала Рокосовського, 4
  • Аптека №056, Бориспільська, 34
  • Аптека №057, Героїв Дніпра, 18
  • Аптека №059 а/п №1, Маяковського, 32-Б
  • Аптека №059 а/п №2, Закревського, 81/1
  • Аптека №059, Маяковського, 47
  • Аптека №062, Вербицького Архітектора, 18
  • Аптека №063, Жукова Маршала, 26
  • Аптека №064, Маршала Якубовського, 6
  • Аптека №065, Вишгородська, 28/1
  • Аптека №066 а/п №1, Лабораторний,18
  • Аптека №066, Фрунзе, 116-а
  • Аптека №068, Академіка Глушкова, 31а, блок "В"
  • Аптека №069, Харківське шосе, 144
  • Аптека №071, Пшенична, 16
  • Аптека №073, Олександра Пироговського, 4
  • Аптека №074 а/п №1, Тимошенка,14
  • Аптека №074 а/п №2 при КМКЛ №8
  • Аптека №074 а/п №3, Богатирська, 30, корп. 1
  • Аптека №074,Тимошенко, 14
  • Аптека №075 а/п №2, Уборевича, 11
  • Аптека №075, Перемоги, 104
  • Аптека №077, Миропільська, 1
  • Аптека №078, а/п 2, Академіка Доброхотова, 13
  • Аптека №078, Перемоги, 148/1
  • Аптека №079 а/п №2, Алішера Навої,3
  • Аптека №079, Перова, 15
  • Аптека №081, Маяковського, 73
  • Аптека №082 а/п, Миропільська, 8
  • Аптека №082, Шолом Алейхема, 3
  • Аптека №083, Драйзера, 8
  • Аптека №085, Героїв Сталінграду, 65
  • Аптека №087, Ревуцького, 16а
  • Аптека №090 а/п №1, Зоологічна, 3
  • Аптека №090 а/п №2, Політехнічна, 25/29
  • Аптека №090, Ісаакяна, 2
  • Аптека №092, Шолом Алейхема, 18
  • Аптека №095, Маршала Гречка, 14
  • Аптека №098, Кольцова, 13
  • Аптека №099 а/п №3, Гузара,3 (ЦМХВ)
  • Аптека №099 а/п №4, Гузара,3 (КМКЛ №6)
  • Аптека №099, Стражеська, 6а
  • Аптека №101, Возз'єднання, 6
  • Аптека №102 а/п. №1, Харківське шосе, 121, корп.
  • Аптека №102, Юрія Пасхаліна 4/6
  • Аптека №103 а/п №1, вул. Митрополита Шептицького, 5
  • Аптека №103, Русанівська набережна, 24/51
  • Аптека №104, Зодчих, 50
  • Аптека №105, вул. Миколайчука Івана 3А
  • Аптека №106, Березняківська, 8
  • Аптека №107, Вербицького, 5
  • Аптека №109 а/п №1, Краківська,13, корпус 1
  • Аптека №109 а/п №2, Ентузіастів,13 А
  • Аптека №109, Раїси Окіпної, 9
  • Аптека №110, Гарматна, 16/85
  • Аптека №113, Юрія Гагаріна, 2/35
  • Аптека №114 а/п №1, Підвисоцького, 13
  • Аптека №114, Дружби Народів, 30/1
  • Аптека №116 а/п №1, Рікова, 2.
  • Аптека №116, Гната Юрі, 7-А
  • Аптека №118, Булгакова, 13
  • Аптека №119 а/п №1, Драйзера 19
  • Аптека №119 а/п №2, Жукова 10
  • Аптека №119, Маяковського, 15
  • Аптека №123, Дяченка, 10
  • Аптека №124, Харківське шосе, 164
  • Аптека №125 А/п №1, вул. Підвисоцького 4-а
  • Аптека №125 А/п №2, вул. Підвисоцького 4-б
  • Аптека №125, Лаврська, 8
  • Аптека №126, Івана Кудрі, 35-А
  • Аптека №127, Васильківська, 55
  • Аптека №128, Героїв Севастополя, 44/10
  • Аптека №130, Данила Щербаківського, 60

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про тривожній валізці за 5 хв – що взяти насамперед .

Також вам буде корисно знати рецепт дня: як зробити коктейль Молотова .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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