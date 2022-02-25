Вистачить для всіх! Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі

У зв'язку із загостренням військової ситуації в Україні, люди повинні бути впевнені, що скуповувати всі ліки не варто — всім вистачить

Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі / Фото: pixabay.com

Сьогодні Другий день вторгнення Росії. ЗСУ відбивають удари ворога. У зв'язку з тим, що ситуація є критичною і люди в паніці спустошують полиці в аптеках, для тих, кому справді потрібні препарати, їх може просто не виявитися. Публікуємо список аптек Києва, які працюють безперебійно.

На складах є достатня кількість медпрепаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень. Але у місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрилися, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі / Фото: pixabay.com

Це пов'язано з безпекою та доїздом працівників аптек. Але аптеки, розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють та відпускають лікарські засоби.

— кажуть у МОЗ.

Міністерство радить відстежувати інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які постійно оновлюють адреси відкритих аптек.

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Зокрема, у КМДА опублікували список аптек КП "Фармація", що працюють у штатному режимі.

Повний список аптек Києва, які працюють безперебійно, поки що виглядає так

Аптека №001, Володимирська, 51/ 53

Аптека №002 а/п №1 , Народного ополчення, 5

Аптека №003 , Ватутіна, 2-В

Аптека №006 а/п №1 вул. Радужна, 23

Аптека №006, Кібальчича, 13а

Аптека №007 а/п №1, Пимоненка Миколи, 10

Аптека №007 Січових Стрільців, 10

Аптека №008, проспект Перемоги, 20

Аптека №010, Стальського, 24

Аптека №012 гомеопатична, Відрадний, 61

Аптека №014, Мілютенка, 34

Аптека №017 а/п пр. Валерія Лобановського, 2

Аптека №017, Урицького, 27/5

Аптека №018, Будівельників, 36

Аптека №019, Північна, 46

Аптека №020, В.Житомирська,8/14

Аптека №022, Немировича-Данченка,1

Аптека №025, Кирилівська,109/2

Аптека №027 а/п, Б. Хмельницького, 37

Аптека №027, Хмельницького, 42

Аптека №030, Алма-Атинська, 103/1

Аптека №031 а/п №1, 40-річчя Жовтня, 59-А

Аптека №031 а/п №2, Предславинська,9

Аптека №031, Науки, 4

Аптека №032, Свободи, 2

Аптека №035, Щербакова, 32/38

Аптека №036 а/п №1, Гарматна,36

Аптека №036, Перемоги, 45

Аптека №037, Повітрофлотський,47,пр.

Аптека №038, Івана Лепсе, 75

Аптека №040, Зої Гайдай, 5

Аптека №044, Героїв Сталінграду, 27

Аптека №046 а/п №2, Фрунзе,107

Аптека №046 а/п №3, Волоська,47

Аптека №046 а/п №4, Іллінська,3/7

Аптека №046, Костянтинівська, 1/2

Аптека №048, Василя Порика,13

Аптека №050, Малиновського Маршала, 34

Аптека №051 а/п №3, Мостицька,9

Аптека №051, Свободи, 22

Аптека №052, Чорновола, 28/1

Аптека №054 В.Гавела 6/7

Аптека №055 а/п №1, Кондратюка, 6

Аптека №055 а/п №3, Вишгородська, 54

Аптека №055, Маршала Рокосовського, 4

Аптека №056, Бориспільська, 34

Аптека №057, Героїв Дніпра, 18

Аптека №059 а/п №1, Маяковського, 32-Б

Аптека №059 а/п №2, Закревського, 81/1

Аптека №059, Маяковського, 47

Аптека №062, Вербицького Архітектора, 18

Аптека №063, Жукова Маршала, 26

Аптека №064, Маршала Якубовського, 6

Аптека №065, Вишгородська, 28/1

Аптека №066 а/п №1, Лабораторний,18

Аптека №066, Фрунзе, 116-а

Аптека №068, Академіка Глушкова, 31а, блок "В"

Аптека №069, Харківське шосе, 144

Аптека №071, Пшенична, 16

Аптека №073, Олександра Пироговського, 4

Аптека №074 а/п №1, Тимошенка,14

Аптека №074 а/п №2 при КМКЛ №8

Аптека №074 а/п №3, Богатирська, 30, корп. 1

Аптека №074,Тимошенко, 14

Аптека №075 а/п №2, Уборевича, 11

Аптека №075, Перемоги, 104

Аптека №077, Миропільська, 1

Аптека №078, а/п 2, Академіка Доброхотова, 13

Аптека №078, Перемоги, 148/1

Аптека №079 а/п №2, Алішера Навої,3

Аптека №079, Перова, 15

Аптека №081, Маяковського, 73

Аптека №082 а/п, Миропільська, 8

Аптека №082, Шолом Алейхема, 3

Аптека №083, Драйзера, 8

Аптека №085, Героїв Сталінграду, 65

Аптека №087, Ревуцького, 16а

Аптека №090 а/п №1, Зоологічна, 3

Аптека №090 а/п №2, Політехнічна, 25/29

Аптека №090, Ісаакяна, 2

Аптека №092, Шолом Алейхема, 18

Аптека №095, Маршала Гречка, 14

Аптека №098, Кольцова, 13

Аптека №099 а/п №3, Гузара,3 (ЦМХВ)

Аптека №099 а/п №4, Гузара,3 (КМКЛ №6)

Аптека №099, Стражеська, 6а

Аптека №101, Возз'єднання, 6

Аптека №102 а/п. №1, Харківське шосе, 121, корп.

Аптека №102, Юрія Пасхаліна 4/6

Аптека №103 а/п №1, вул. Митрополита Шептицького, 5

Аптека №103, Русанівська набережна, 24/51

Аптека №104, Зодчих, 50

Аптека №105, вул. Миколайчука Івана 3А

Аптека №106, Березняківська, 8

Аптека №107, Вербицького, 5

Аптека №109 а/п №1, Краківська,13, корпус 1

Аптека №109 а/п №2, Ентузіастів,13 А

Аптека №109, Раїси Окіпної, 9

Аптека №110, Гарматна, 16/85

Аптека №113, Юрія Гагаріна, 2/35

Аптека №114 а/п №1, Підвисоцького, 13

Аптека №114, Дружби Народів, 30/1

Аптека №116 а/п №1, Рікова, 2.

Аптека №116, Гната Юрі, 7-А

Аптека №118, Булгакова, 13

Аптека №119 а/п №1, Драйзера 19

Аптека №119 а/п №2, Жукова 10

Аптека №119, Маяковського, 15

Аптека №123, Дяченка, 10

Аптека №124, Харківське шосе, 164

Аптека №125 А/п №1, вул. Підвисоцького 4-а

Аптека №125 А/п №2, вул. Підвисоцького 4-б

Аптека №125, Лаврська, 8

Аптека №126, Івана Кудрі, 35-А

Аптека №127, Васильківська, 55

Аптека №128, Героїв Севастополя, 44/10

Аптека №130, Данила Щербаківського, 60

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