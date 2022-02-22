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У барі, супермаркеті або на вулиці – ТОП-10 найнебезпечніших місць зараження коронавірусом

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 17:00
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Де вищий ризик заразитися коронавірусом? Виявляється, в офісі він нижчий, ніж у тренажерному залі. А на прийомі у лікаря чи прогулянці з друзями – і того менше
Ризик заразитися коронавірусом високий у барі, а ось на вулиці, навіть гуляючи з друзями, ризик менше
Ризик заразитися коронавірусом високий у барі, а ось на вулиці, навіть гуляючи з друзями, ризик менше / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Ризики заразитися ковідом, судячи з останніх даних МОЗ України, у всіх нас виросли: за останню добу виявили 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (COVID-19). На жаль, також зафіксовано і 287 смертей від ковіда, 8 із них – у столиці . Список найнебезпечніших місць у плані зараження ковідом склав та опублікував "Коронавірус інфо".

Так, найбільше ми ризикуємо підчепити ковід у барі , у церкві, тобто на релегіозній церемонії, на спортивному стадіоні та музичному фестивалі/концерті-9 балів ризику. Трохи нижче, але досить високі шанси заразитися коронавірусом у тренажерному залі (8 балів), перукарні (7 балів), за тиждень роботи в офісі (6 балів) та в торговому центрі (5 балів).

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Найбільше ми ризикуємо підчепити ковід у барі, у церкві, тобто на релегіозній церемонії, на спортивному стадіоні чи музичному фестивалі/концерті
Найбільше ми ризикуємо підчепити ковід у барі, у церкві, тобто на релегіозній церемонії, на спортивному стадіоні чи музичному фестивалі/концерті / Фото: коронавірус_інфо

Далі за спаданням йдуть школи, громадський транспорт, прогулянки з друзями та відвідування магазину. І найменше ризикує заразитися ковідом той, хто купує продукти на винос та отримує посилки. МОЗ України, як і раніше, просить не ігнорувати правила профілактики захворюваності на ковід – носіння масок, дотримання особистої гігієни та вакцинацію.

Найменше ризикує заразитися ковідом той, хто купує продукти на виніс та отримує посилки
Найменше ризикує заразитися ковідом той, хто купує продукти на виніс та отримує посилки / Фото: freepik.com

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Також раніше ми писали, чому, незважаючи на зростання захворюваності, багато країн відмовляються від карантину, читайте: "Обмеження при омікроні – чи небезпечно скасовувати карантин, коли захворюваність зростає, відповів професор Комаровський".

Також вам може бути цікаво, як не варто лікувати ковід та ГРВІ народними методами, читайте: "Дихати над картоплею при ковіді та ГРВІ – чому це погана ідея".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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