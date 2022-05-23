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Лікар Комаровський розповів про "синдром бабусі" – як визнати користь сучасного догляду за дітьми

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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23 травня, 07:00
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Технології догляду дітей у 21 столітті принципово змінилися. Тому бабусям настав час припинити нав'язувати застарілі методи своїм дітям

Сучасний догляд за дітьми значно спрощує життя батькам та приносить у життя малюків більше комфорту. Чому ж багато хто бабусі досі критикую своїх дочок у догляді за онуками?

Якщо в будинку підгузки, то мама може не прати з ранку до ночі, відпочивати та більше часу приділяти малюкові
Якщо в будинку підгузки, то мама може не прати з ранку до ночі, відпочивати та більше часу приділяти малюкові

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І чому відмовляються визнати користь у тому числі здоров'я малюків сучасного підходу? Кандидат медичних наук Євген Комаровський зазначає , що справа в так званій "жаді помсти" старшого покоління .

Жінка, яка доглядає за немовлям скажемо в 1990 році робила те ж саме, що жінка в 1950 і навіть 1900. Але за останні 20-30 років відбулася революція у догляді за дітьми, – каже Євген Комаровський, – це і підгузки "памперси", і величезний вибір дитячого харчування, і нові засоби догляду за дитиною, технології, як подорожувати з маленькими дітьми, тобто маса всього, щоб спростити життя і мамам, і самим малюкам.

Здавалося б, що простіше: якщо у будинку підгузки , то мама може не прати з ранку до ночі , Чому ж бабуся проти? Те саме – про дитяче харчування, яке підібрано з урахуванням вікових особливостей малюків. Але бабусі все одно "краще знають", що дитині потрібні продукти з ринку.

Звертаючись до таких бабусь, говорю, що вони нав'язують страждання, яке їм самим довелося пережити, – каже лікар Комаровський, – сучасні мами сплять ночами, поки діти в підгузках, стирають у пральних машинах, не готують зранку до ночі. І це нормально.

Тому що сучасні технології дають можливість батькам не витрачати час на прання/прибирання, а безпосередньо займатися розвитком дітей. Жага помсти старшого покоління породила міфи про те, що нібито чоловічі яєчка під підгузками перегріваються, тому памперси шкідливі. І не лише ці міфи.

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Бабуся 21 століття, тобто сучасна бабуся має вчитися бути щасливою самою, займатися собою і своїм дідусем, і радіти за дітей, які мають завдяки сучасним технологіям купу часу, щоб займатися безпосередньо дітьми, а не побутом, підбив підсумок кандидат медичних наук.

Також лікар Комаровський розповів, як відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу

А ще раніше відомий педіатр пояснив, як правильно спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватись.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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