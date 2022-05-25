Доктор Комаровский рассказал, почему в распространении оспы обезьян виноваты не животные, а люди

Чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и довольно длительный контакт с заболевшим. То есть заразиться можно, если долго и неоднократно касаться больного

В распространении оспы обезьян виноваты не животные, а люди / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

О вспышке оспы обезьян говорят уже во многих странах. Люди опасаются, что может вспыхнуть очередная эпидемия, которая распространится по всему миру, и поэтому снова установят карантин на несколько месяцев.

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский объяснил, что собой представляет этот вирус и нужно ли его бояться.

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Оспа обезьян известна в медицине уже давно и переносят ее африканские грызуны, а не обезьяны / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Эксперт программы "Ранок з Україною" рассказал, что в 1958 году ученые обнаружили вирус у лабораторных обезьян и назвали его "вирус оспы обезьян". Хотя эти животные тут ни при чем, они не являются "естественной средой", где обитает этот вирус.

Его носителями являются грызуны, которые живут в Западной и Центральной Африке. Поэтому когда человеку ставили такой диагноз, было понятно, что до возникновения болезни он ездил в Африку.

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Но особенность оспы обезьян состоит в том, что ее симптомы практически аналогичны тем, которые бывают при натуральной оспе, хотя они значительно легче по своим проявлениям, – сказал доктор Комаровский.

По словам кандидата медицинских наук, эти два заболевания всегда возникали "по соседству". То есть если один человек заболел натуральной оспой, то где-то недалеко у другого человека обнаруживали оспу обезьян. Но поскольку болезни мало отличались по симптомам, врачи называли оспу обезьян легкой формой натуральной оспы.

Чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и довольно длительный контакт с заболевшим / Фото: Коллаж: Сегодня

Так как с 1982 года прививку от натуральной оспы не делают, то с каждым годом в мире появляются сотни миллионов людей, не привитых от этого заболевания. И они потенциально могут заболеть оспой обезьян! Поэтому количество таких случаев постоянно растет.

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Но для того чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и довольно длительный контакт с заболевшим, – сказал Евгений Комаровский. – Это вам не просто посидеть в комнате вместе с человеком, больным коронавирусом. Надо длительное время касаться того, у кого есть оспа обезьян.

Так как симптомы двух описанных выше заболеваний практически схожи, вакцина и противовирусные средства от натуральной оспы эффективны и при заболевании оспой обезьян. В качестве профилактики следуйте простым правилам:

Избегайте контактов с потенциально опасными животными. Не прикасайтесь к материалам (клетка, подстилка, кормушки и т.д.), к которым прикасается такое животное. Соблюдайте правила личной гигиены. Используйте средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), если вы ухаживаете за заболевшим человеком или животным.

Напомним, что канал "Украина"продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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