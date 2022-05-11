Лікар Комаровський пояснив, чи допоможуть біодобавки з йодом у разі ядерної катастрофи

Жодними таблетками для профілактики йододефіциту у вигляді біодобавок неможливо допомогти у разі аварії на АЕС чи ядерної катастрофи, упевнений Євген Комаровський.

Біодобавки з додаванням йоду у разі ядерної катастрофи не допоможуть, вважає доктор Комаровський

Які препарати з наявністю йоду мають бути під рукою у разі аварії на АЕС або при використанні ворогом ядерної зброї ? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить на YouTube, лікарр Комаровський розповів, якої помилки припускаються багато людей.

Якщо є загроза радіоактивного зараження, потрібно прийняти внутрішньо звичайний йод

Реклама

Ворог загрожує застосувати ядерну зброю проти України, тому ще на початку війни Євген Комаровський розповів, як уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом .

Якщо є загроза радіоактивного зараження, потрібно прийняти внутрішньо звичайний йод. Тоді щитовидна залоза буде "зайнята" ним, і ми зможемо вберегти її від поразки, – сказав лікар Комаровський. – Це треба зробити тоді, коли загроза є реальною. Наприклад, за 30 хвилин до або в перші хвилини або години після того, як було оголошено тривогу.

Доза 1 таблетки калію йодиду=250 мг:

дорослим та дітям старше 2-х років потрібно прийняти 125 мг, тобто ½ таблетки

дітям віком до 2 років – 40 мг=1/6 таблетки.

Ця інструкція дуже проста, але лікаря-педіатра вищої категорії практично щодня надсилають по 2-3 фотографії упаковок препаратів, у яких міститься йод, і запитують: "Чи годиться цей засіб? А ось це?

Реклама

Існує безліч біодобавок, до складу яких входить калію йодид. Але ці препарати створені для запобігання йододефіциту, – пояснив Євген Комаровський. – Головна особливість у тому, що кількість калію йодиду в них дозується в мікрограмах. А нам треба 125 міліграм. Але 1 міліграм – це 1000 мікрограмів.

Тобто ніякими таблетками для профілактики йододефіциту вигляді біодобавок неможливо допомогти у разі аварії на АЕС чи ядерній катастрофі. Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що ви просто не зможете з'їсти таку кількість таблеток.

Для профілактики ураження щитовидної залози при вибух на атомній станції або при використанні ядерної зброї потрібно прийняти вказану вище дозу калію йодиду , а не біодобавки з додаванням йоду.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон. "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Реклама

Також ми писали, як зупинити кров із носа в бомбосховищі.