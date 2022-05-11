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Доктор Комаровский объяснил, помогут ли биодобавки с йодом в случае ядерной катастрофы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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11 мая, 07:00
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Никакими таблетками для профилактики йододефицита в виде биодобавок невозможно помочь в случае аварии на АЭС или ядерной катастрофы, уверен Евгений Комаровский
Биодобавки с добавлением йода в случае ядерной катастрофы не помогут, считает доктор Комаровский
Биодобавки с добавлением йода в случае ядерной катастрофы не помогут, считает доктор Комаровский / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Какие препараты с наличием йода должны быть под рукой в случае аварии на АЭС или при использовании врагом ядерного оружия? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит на YouTube, доктор Комаровский рассказал, какую ошибку допускают многие люди.

Если есть угроза радиоактивного заражения, нужно принять внутрь обычный йод
Если есть угроза радиоактивного заражения, нужно принять внутрь обычный йод / Фото: freepik.com, istockphoto.com

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Враг угрожает применить ядерное оружие против Украины, поэтому еще в начале войны Евгений Комаровский рассказал, как уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом.

Если есть угроза радиоактивного заражения, нужно принять внутрь обычный йод. Тогда щитовидная железа будет "занята" ним, и мы сможем уберечь ее от поражения, – сказал доктор Комаровский. – Это надо сделать тогда, когда угроза реальна. Например, за 30 минут до или в первые минуты или часы после того, как была объявлена тревога.

Доза 1 таблетки калия йодида = 250 мг.:

  • взрослым и детям старше 2-х лет нужно принять 125 мг., то есть ½ таблетки
  • детям младше 2 лет – 40 мг = 1/6 таблетки.

Эта инструкция очень простая, но врачу-педиатру высшей категории практически каждый день присылают по 2-3 фотографии упаковок препаратов, в которых содержится йод, и спрашивают: "Годится ли это средство? А вот это?"

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Существует огромное количество биодобавок, в состав которых входит калия йодид. Но эти препараты созданы для профилактики йододефицита, – объяснил Евгений Комаровский. – Главная особенность в том, что в них количество калия йодида дозируется в микрограммах. А нам надо 125 миллиграмм. Но 1 миллиграмм – это 1000 микрограмм.

То есть никакими таблетками для профилактики йододефицита в виде биодобавок невозможно помочь в случае аварии на АЭС или ядерной катастрофы. Врач-педиатр высшей категории объяснил, что вы попросту не сможете съесть такое количество таблеток.

Для профилактики поражения щитовидной железы при взрыве на атомной станции или при использовании ядерного оружия нужно принять указанную выше дозу калия йодида, а не биодобавки с добавлением йода.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Также мы писали, как остановить кровь из носа в бомбоубежище.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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