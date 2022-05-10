Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Користь бігу

Справа Собчак

Навчання у Німеччині

Борис Джонсон про Черчілла

Професія "мама"

Меми в тему
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, як зупинити кров із носа у бомбосховищі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо з носа пішла кров, то не треба закидати голову, радить Євген Комаровський. Дивіться прямо, затисніть носа двома пальцями і спокійно посидьте 10 хвилин
Зупинити кров із носа в бомбосховищі легко, якщо сісти рівно і затиснути ніс рукою та посидіти хвилин 10, радить лікар Комаровський
Зупинити кров із носа в бомбосховищі легко, якщо сісти рівно і затиснути ніс рукою та посидіти хвилин 10, радить лікар Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні,

Через погану вентиляцію у бомбосховищах та наявність пилу почастішали випадки кровотечі з носа, особливо у дітей. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить на YouTube, пояснив найпростіший та найефективніший спосіб, як покращити стан.

Коли тече кров із носа, ми зазвичай закидаємо голову або приймаємо горизонтальне становище. За словами лікаря Комаровського, ці дії є найпоширенішою помилкою. Якщо ви ляжете або закинете голову – кров тектиме по задній стінці глотки.

Реклама

Якщо з носа пішла кров, то затисніть і спокійно посидіть 10 хвилин, не розмовляйте, не сморкайтесь і не піднімайтеся з місця
Якщо з носа пішла кров, то затисніть і спокійно посидіть 10 хвилин, не розмовляйте, не сморкайтесь і не піднімайтеся з місця

Насправді зупинити носову кровотечу нескладно. Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, як це зробити.


Сядьте і трохи нахиліться вперед. Голову при цьому не треба закидати, дивіться просто перед собою, – сказав Євген Комаровський. – Затисніть ніс двома пальцями та спокійно посидьте 10 хвилин. При цьому не розмовляйте, не сякайте і не піднімайтеся з місця.

Зазвичай і в дітей, і в дорослих через 2-3 хвилини закінчується терпіння. По-перше, їм набридає сидіти на одному місці. По-друге, їм потрібно обов'язково дізнатися, чи тече кров чи ні. Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що тільки через 10 хвилин можна розтиснути ніс. І в 99% випадків кровотеча на цей час зупиняється.

Реклама

Якщо кров продовжує йти, треба спокійно посидіти ще десять хвилин, – порадив кандидат медичних наук. – Це вже 100%, що кровотечі не буде.

Якщо кровотеча із носа почалася не в підвалі, а вдома, тоді дістаньте із холодильника що-небудь холодне і прикладіть до перенісся. Також можна випити холодну воду або з'їсти морозиво, продовжуючи тримати затиснутим носа.


Якщо у вашої дитини іноді виникає ця проблема, слідкуйте за тим, щоб малюк не колупався в носі, і не допускайте пересихання слизової оболонки носа, – порадив лікар Комаровський. – Тобто використовуйте вологу пов'язку у сухому приміщенні або будівельний респіратор у бомбосховищі, де багато пилу. Можна також зволожувати носові канали сольовими краплями.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також раніше ми публікували думку Євгена Комаровського про те, як війна позначиться на психіці дітей.

Реклама

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти