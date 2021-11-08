Лікар Комаровський, чи потрібно купувати кисневий концентратор при коронавірусі

Євген Комаровський пояснив, що кисневий концентратор вдома не потрібний. Але для людей із групи ризику важкої течії ковіду важливо знати, де знайти апарат

Купувати кисневий концентратор при коронавірусі про всяк випадок не потрібно / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви вже чули про те, що місць у лікарнях катастрофічно не вистачає. Тому останнім часом стало актуальним придбання кисневого концентратора, щоб при коронавірусі допомогти собі у домашніх умовах. Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дав дуже цінну пораду стосовно використання цього пристрою.

Потрібен концентратор кисню при коронавірусі про запас?

Ситуація в Україні поки що не змінюється, ми щодня чуємо в новинах про те, що кількість пацієнтів із коронавірусом зростає. Тому багато людей купують кисневий концентратор … на всякий випадок. Але чи потрібно це робити?

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За словами доктора Комаровського, кисневий концентратор став актуальним унаслідок поширеності важких форм коронавірусу. Цей пристрій виділяє кисень з навколишнього повітря. Завдяки пульсоксиметру дуже легко визначити, що людині не вистачає кисню. Тому можна навіть у домашніх умовах використовувати кисневий концентратор.

Але я не рекомендую купляти кисневий концентратор кожній родині, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Цей як купити милиці – нехай лежать про всяк випадок, раптом я завтра зламаю ногу.

Важливо знати інше, пояснив кандидат медичних наук глядачам каналу "Україна".

Якщо ви тиждень вдома використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він знадобиться ще кілька місяців, то час у стаціонар / Фото: Pinterest

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А саме: де взяти цей пристрій на той випадок, якщо стан такий, що цей апарат справді необхідний.

Сьогодні багато людей здають кисневий концентратор. Це набагато вигідніше, ніж купувати пристрій, – порадив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Але якщо ви тиждень у домашніх умовах використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він вам знадобиться ще пару місяців, тоді настав час лягати у стаціонар.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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