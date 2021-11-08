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СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський, чи потрібно купувати кисневий концентратор при коронавірусі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
8 листопада, 15:00
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Євген Комаровський пояснив, що кисневий концентратор вдома не потрібний. Але для людей із групи ризику важкої течії ковіду важливо знати, де знайти апарат
Купувати кисневий концентратор при коронавірусі про всяк випадок не потрібно
Купувати кисневий концентратор при коронавірусі про всяк випадок не потрібно / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви вже чули про те, що місць у лікарнях катастрофічно не вистачає. Тому останнім часом стало актуальним придбання кисневого концентратора, щоб при коронавірусі допомогти собі у домашніх умовах. Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дав дуже цінну пораду стосовно використання цього пристрою.

Потрібен концентратор кисню при коронавірусі про запас?

Ситуація в Україні поки що не змінюється, ми щодня чуємо в новинах про те, що кількість пацієнтів із коронавірусом зростає. Тому багато людей купують кисневий концентратор … на всякий випадок. Але чи потрібно це робити?

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За словами доктора Комаровського, кисневий концентратор став актуальним унаслідок поширеності важких форм коронавірусу. Цей пристрій виділяє кисень з навколишнього повітря. Завдяки пульсоксиметру дуже легко визначити, що людині не вистачає кисню. Тому можна навіть у домашніх умовах використовувати кисневий концентратор.

Але я не рекомендую купляти кисневий концентратор кожній родині, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Цей як купити милиці – нехай лежать про всяк випадок, раптом я завтра зламаю ногу.

Важливо знати інше, пояснив кандидат медичних наук глядачам каналу "Україна".

Якщо ви тиждень вдома використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він знадобиться ще кілька місяців, то час у стаціонар
Якщо ви тиждень вдома використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він знадобиться ще кілька місяців, то час у стаціонар / Фото: Pinterest

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А саме: де взяти цей пристрій на той випадок, якщо стан такий, що цей апарат справді необхідний.

Сьогодні багато людей здають кисневий концентратор. Це набагато вигідніше, ніж купувати пристрій, – порадив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Але якщо ви тиждень у домашніх умовах використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він вам знадобиться ще пару місяців, тоді настав час лягати у стаціонар.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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