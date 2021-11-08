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Доктор Комаровский, нужно ли приобретать кислородный концентратор при коронавирусе

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
8 ноября, 15:00
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Евгений Комаровский объяснил, что кислородный концентратор дома не нужен. Но для людей из группы риска тяжелого течения ковида важно знать, где найти аппарат
Приобретать кислородный концентратор при коронавирусе на всякий случай не нужно
Приобретать кислородный концентратор при коронавирусе на всякий случай не нужно / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы уже слышали о том, что мест в больницах катастрофически не хватает. Поэтому в последнее время стало актуальным приобретение кислородного концентратора, чтобы при коронавирусе помочь себе в домашних условиях. Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" дал очень ценный совет по поводу использования этого устройства.

Нужен концентратор кислорода при коронавирусе про запас?

Ситуация в Украине пока не меняется, мы каждый день слышим в новостях о том, что количество пациентов с коронавирусом растет. Поэтому многие люди приобретают кислородный концентратор… на всякий случай. Но нужно ли это делать?

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По словам доктора Комаровского, кислородный концентратор стал актуален вследствие распространенности тяжелых форм коронавируса. Это устройство выделяет кислород из окружающего воздуха. Благодаря пульсоксиметру очень легко определить, что человеку не хватает кислорода. Поэтому можно даже в домашних условиях использовать кислородный концентратор.

Но я не рекомендую приобретать кислородный концентратор каждой семье, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Этот как купить костыли – пусть лежат на всякий случай, вдруг я завтра сломаю ногу.

Важно знать другое, объяснил кандидат медицинских наук зрителям канала "Украина".

Если вы неделю дома используете кислородный концентратор и понимаете, что он понадобится еще пару месяцев, то пора в стационар
Если вы неделю дома используете кислородный концентратор и понимаете, что он понадобится еще пару месяцев, то пора в стационар / Фото: Pinterest

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А именно: где взять это устройство на тот случай, если состояние такое, что данный аппарат действительно необходим.

Сегодня многие люди сдают кислородный концентратор. Это намного выгоднее, чем покупать устройство, – посоветовал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Но если вы неделю в домашних условиях используете кислородный концентратор и понимаете, что он вам понадобится еще пару месяцев, тогда вам точно пора в стационар.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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