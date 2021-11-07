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Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
7 листопада, 09:00
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Євген Комаровський розповів, що не варто скоро чекати антивірусного засобу, що активно рекламується, від COVID-19. Продовжуйте вакцинуватися
Доступний препарат для лікування коронавірусу поки що чекати не варто, тому вакцинуйтеся
Доступний препарат для лікування коронавірусу поки що чекати не варто, тому вакцинуйтеся / Фото: Колаж: Сьогодні

Євген Комаровський, кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України відповів у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі " Україна 24" на одне з хвилюючих українців питань – коли ж з'явиться ефективний противірусний препарат для лікування коронавірусу .

З приводу пошуку активного противірусного препарату, який би був ефективний проти всіх штамів коронавірусу – зараз активно шукають такий препарат, – каже Євген Комаровський, – але розумієте у чому справа, як тільки виробники випускають якийсь новий противірусний засіб, то обов'язково один препарат "настає на горло іншому"

Підключається безліч антипіарників, зазначає кандидат медичних наук, адже все пов'язано на закупівлях – а це великий бізнес. Євген Комаровський наводить як приклад препарат реамберин, (дезінтоксикаційний засіб) за яким уже скрізь посилають потрапили до лікарні. коронавірусною інфекцією.

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Але той же "The Lancet", один з найвідоміших, найстаріших і найавторитетніших журналів з медицини, дуже скептично ставиться до цього препарату. Інший новий противірусний препарат молнупиравирвід фармкомпанії Merk, нібито перший препарат від коронавірусу з доведеною ефективністю, -каже лікар Комаровський,- Але вони вже хочуть за нього 700 доларів за 5-6-денний курс лікування.

Ліки від коронавірусу розробили ряд фармкомпаній, але вони недоступні більшості людей за ціною
Ліки від коронавірусу розробили ряд фармкомпаній, але вони недоступні більшості людей за ціною / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей препарат обіцяє знизити ризики госпіталізації, але розпочати прийом потрібно відразу ж у перші три дні після прояву симптомів коронавірусної інфекції. Для більшості – це не по кишені, а продавати препарати такого рівня за ціною 10 доларів – поки що лише у планах фармкомпаній. І ще важливий момент – до таких препаратів швидко настає звикання.

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Наші люди зараз наслухаються, що ось-ось з'явиться ефективний противірусний препарат і відмовляться від щеплень, – каже Євген Комаровський, – ви, звичайно, можете чекати, але по-перше термін появи такого препарату не відомий. А по-друге, препарат має масу особливостей, ось він якраз може викликати мутації.

Так після курсу лікування таким препаратом не рекомендують півроку заводити дітей. Тому щоб вам не розповідали про чудо-препарати від коронавірусу, Комаровський радить поки що їх не чекати, а піти та вакцинуватися, якщо ви ще не щеплені.

Також ми писали про протипоказання до вакцинації.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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