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Лікар Комаровський розповів, чи зупинять вакцини "Дельту" та інші штами, що мутують

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
3 листопада, 08:15
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Євген Комаровський нагадав, що наявні вакцини від COVID-19 ефективні і проти "Дельти". А забути про ковід ми зможемо лише після масової вакцинації населення

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" спростував міф, що сучасні вакцини, що вже є, не діють проти штаму "Дельта" .

Всі зареєстровані вакцини, які є на цей момент, працюють проти штаму "Дельта", – каже Євген Комаровський, – Звичайно, якби це був той самий первородний вуханьський штам, то всі ці вакцини давали б 100% захист від симптоматичного прояву хвороби. Тобто ніхто взагалі не хворів, не було б жодних симптомів ковіду.

Але в плані штаму, що мутував – а саме "Дельти", вакцини дають гарантію того, що хвора людина не потрапить у реанімацію і саме захворювання пройде у легшій формі. Що буде далі – не знає жодна жива душа, наголосив кандидат медичних наук.

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Але ми всі повинні знати, звідки у цей світ надходять мутації. Це дуже складна тема і люди, які не готові слухати і розуміти, можуть у цьому не розібратися, – говорить лікар Комаровський. – Якщо пояснити примітивно, то ситуація наступна: якщо у вас багато антитіл – ви не занедужаєте. Якщо взагалі ні – ви захворієте відразу, який би штам коронавірусу не потрапив би до вашого організму.

І, акцентує Комаровський, якщо антитіл мало (вже минуло багато часу після хвороби, або перехворіли на легку форму, або така особливість організму) – ось у такій ситуації людина стає тим середовищем, де мутують віруси

Важливо вакцинувати дітей та підлітків, щоб захистити не лише їх самих, а й літнє населення
Важливо вакцинувати дітей та підлітків, щоб захистити не лише їх самих, а й літнє населення / Фото: REUTERS

Вірус, якщо немає опору – розмножується, або якщо сильний опір – не розмножаться, якщо антитіл недостатньо – то відбуваються мутації, зазначає Євген Комаровський. Саме тому доцільно тим, хто навіть перехворів, робити щеплення, щоб ще більше підвищити кількість антитіл та запобігти мутації коронавірусу.

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Саме тому не вакцинуючи дітей, ми не зупинимо мутації і паралельно вб'ємо купу старих людей, – заявив Євген Комаровський, – так кажуть наукові дослідження у всьому світі. І "Дельта" помолодшала, що буде далі – ми не знаємо, можливо з'явиться новий штам, що мутував, який почне косити молодь. Але зупинити мутації зможе лише вакцинація – так це працює.

Також ми писали, чому зростає захворюваність і поширення штаму "Дельта".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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