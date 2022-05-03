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Чим корисний червоний рис – 4 вагомі приводи почати їсти цей суперфуд

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 травня, 15:00
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Червоний рис не тільки уповільнює старіння клітин, а й здатний захищати від вірусів герпесу і навіть розвитку раку. Чим ще корисний червоний рис – у статті
Червоний рис уповільнює старіння клітин, здатний захищати від вірусів – дуже вагомі приводи їсти цей суперфуд.
Червоний рис уповільнює старіння клітин, здатний захищати від вірусів – дуже вагомі приводи їсти цей суперфуд. / Фото: freepik.com

Червоний рис вважають найкориснішим серед інших видів рису, оскільки він збагачений потрібними для нашого організму речовинами. Окрім того, червоний рис здатний захищати від вірусів та розвитку ракових клітин, пише журнал Nutrients.

Рис є однією з найважливіших продовольчих культур у багатьох країнах, що має поживну цінність і користь для здоров'я. У цьому дослідженні вивчили спиртові та водні екстракти червоного жасминового рису з Чіангмай (Таїланд). Вчених зацікавила антиоксидантна та противірусна активність рису щодо вірусів простого герпесу 1-го (ВПГ-1) та 2-го типу (ВПГ-2), а також його протиракова активність.

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Червоний рис здатний запобігати пошкодженню клітин, тобто боротися з окислювальним стресом та уповільнювати процеси старіння
Червоний рис здатний запобігати пошкодженню клітин, тобто боротися з окислювальним стресом та уповільнювати процеси старіння / Фото: cooking.nytimes.com

Традиційно червоний рис вирощують у Таїланді, але сьогодні дедалі більше європейських країн цікавляться вирощуванням цього сорту: особливо лідирують Франція та Італія. Червоний рис має такий колір завдяки високому вмісту антоціанів та фенолів. Ці речовини за високих температур не руйнуються, а навпаки, стають ще активнішими. Медики зазначають, що червоний рис здатний:

  1. Запобігати пошкодженню клітин, тобто боротися з окисним стресом
  2. Уповільнювати процеси старіння
  3. Також він сприяє захисту від онкологічних процесів, особливо раку молочної залози та товстої кишки
  4. Нове дослідження показало, що червоний рис також ефективний як засіб захисту від вірусів, особливо від простого герпесу 1-го (ВПГ-1) і 2-го типу (ВПГ-2).

Час приготування трохи довший, ніж білий, варити червоний рис потрібно 25-30 хвилин після закипання.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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