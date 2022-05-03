Чем полезен красный рис – 4 весомых повода начать есть этот суперфуд

Красный рис считают самым полезным среди других видов риса, поскольку он содержит массу нужных нашему организму веществ. Кроме того, красный рис способен защищать от вирусов и развития раковых клеток, пишет медицинский журнал Nutrients.
Рис является одной из важнейших продовольственных культур во многих странах, обладающей питательной ценностью и пользой для здоровья. В этом исследовании изучили спиртовые и водные экстракты красного жасминового риса из Чиангмая (Таиланд). Ученых заинтересовала антиоксидантная и противовирусная активность риса в отношении вирусов простого герпеса 1-го (ВПГ-1) и 2-го типа (ВПГ-2), а также противораковая активность.
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Традиционно красный рис выращивают в Таиланде, но сегодня все больше европейских стран интересуются выращиванием этого сорта: особенно лидируют Франция и Италия. Красный рис имеет такой цвет благодаря высокому содержанию антоцианов и фенолов. Эти вещества при высоких температурах не разрушаются, а наоборот, становятся ещё более активными. Медики отмечают, что красный рис способен:
- Предотвращать повреждение клеток, то есть бороться с окислительным стрессом
- Замедлять процессы старения
- Также он способствует защите от онкологических процессов, особенно рака молочной железы и толстой кишки
- Новое исследование показало, что красный рис также эффективен, как средство защиты от вирусов, особенно от простого герпеса 1-го (ВПГ-1) и 2-го типа (ВПГ-2).
Время приготовления чуть дольше, чем белого, варить красный рис нужно 25-30 минут после закипания.
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