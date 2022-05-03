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Чем полезен красный рис – 4 весомых повода начать есть этот суперфуд

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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3 мая, 15:00
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Красный рис не только замедляет старение клеток, а еще способен защищать от вирусов герпеса и даже развития рака. Чем еще полезен красный рис – в статье
Красный рис замедляет старение клеток, способен защищать от вирусов - весьма весомые поводы есть этот суперфуд
Красный рис замедляет старение клеток, способен защищать от вирусов - весьма весомые поводы есть этот суперфуд / Фото: freepik.com

Красный рис считают самым полезным среди других видов риса, поскольку он содержит массу нужных нашему организму веществ. Кроме того, красный рис способен защищать от вирусов и развития раковых клеток, пишет медицинский журнал Nutrients.

Рис является одной из важнейших продовольственных культур во многих странах, обладающей питательной ценностью и пользой для здоровья. В этом исследовании изучили спиртовые и водные экстракты красного жасминового риса из Чиангмая (Таиланд). Ученых заинтересовала антиоксидантная и противовирусная активность риса в отношении вирусов простого герпеса 1-го (ВПГ-1) и 2-го типа (ВПГ-2), а также противораковая активность.

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Красный рис способен предотвращать повреждение клеток, то есть бороться с окислительным стрессом и замедлять процессы старения
Красный рис способен предотвращать повреждение клеток, то есть бороться с окислительным стрессом и замедлять процессы старения / Фото: cooking.nytimes.com

Традиционно красный рис выращивают в Таиланде, но сегодня все больше европейских стран интересуются выращиванием этого сорта: особенно лидируют Франция и Италия. Красный рис имеет такой цвет благодаря высокому содержанию антоцианов и фенолов. Эти вещества при высоких температурах не разрушаются, а наоборот, становятся ещё более активными. Медики отмечают, что красный рис способен:

  1. Предотвращать повреждение клеток, то есть бороться с окислительным стрессом
  2. Замедлять процессы старения
  3. Также он способствует защите от онкологических процессов, особенно рака молочной железы и толстой кишки
  4. Новое исследование показало, что красный рис также эффективен, как средство защиты от вирусов, особенно от простого герпеса 1-го (ВПГ-1) и 2-го типа (ВПГ-2).

Время приготовления чуть дольше, чем белого, варить красный рис нужно 25-30 минут после закипания.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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