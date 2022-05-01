Стоп деменція та стрес – 5 причин їсти цитрусові під час війни

Окислювальний стрес та постійні неврози, в яких зараз перебуває більшість українців через війну з Росією, відбиваються на роботі мозку. Поліпшити не тільки розумові здібності, а також знизити ризик розвитку деменції та інших серйозних хвороб допоможуть цитрусові, пише журнал Nutrients.
Погана екологія та стресові ситуації знижують наші когнітивні функції, тобто концентрацію, пам'ять, мову, особливо у людей похилого віку. Коли ж порушення відбувається у кількох сферах, людина стає соціально дезадаптованою та залежною від оточення, то варто говорити про розвиток деменції.
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Група японських дослідників дійшла висновку, що знизити ризик розвитку недоумства допоможуть цитрусові:
- Не лише плоди, а також шкірка та екстракти цитрусових здатні знижувати нейрозапалення у головному мозку.
- Цитрусові – багате джерело поліметоксильованих флавонів та флаванонів. Ці сполуки допомагають знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Тобто цитруси захищають мозок від старіння .
- Цитрусові також корисні для людей із хронічними захворюваннями, які підвищують ризик розвитку деменції. Це дисліпідемія, цукровий діабет, ожиріння та судинні дисфункції. Тому при діабеті, зайвій вазі та захворюваннях серцево-судинної системи корисно їсти апельсини, грейпфрути, лимони або приймати харчові добавки із цитрусів.
- Вітамін С, на який багаті цитрусові, корисно діє на організм при боротьбі з тривожними станами та стресом.
- Ефірні олії цитрусових (яких багато якраз у шкірці) допомагають активізувати роботу втомленого мозку.
Однак пам'ятайте, що цитрусові можуть викликати алергічну реакцію, особливо у дітей Також цитрусові можуть бути протипоказані при гастритах та інших розладах травлення, особливо під час їх загострення.
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