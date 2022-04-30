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Євген Клопотенко розповів, як приготувати корисний дієтичний салат із буряком без майонезу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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30 квітня, 10:00
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Дієтологи радять їсти більше овочів, і буряк – доступний за ціною коренеплід, який дуже корисний для організму. Як смачно приготувати буряк – у матеріалі
Щоб приготувати корисний дієтичний салат з буряком без майонезу за рецептом Євгена Клопотенка, ще потрібні горіхи, петрушка та йогурт
Щоб приготувати корисний дієтичний салат з буряком без майонезу за рецептом Євгена Клопотенка, ще потрібні горіхи, петрушка та йогурт / Фото: istockphoto.com, instagram.com/klopotenko

Вітаміни, мікроелементи, клітковина – ці та інші важливі для нашого здоров'я речовини містяться у плодах та коренеплодах. Але купити ранні овочі через війну в країні тепер можуть далеко ще не всы. На допомогу прийде буряк – справжнє джерело вітамінів. А як смачно приготувати та подати цей коренеплід, розповів кулінарний експерт Євген Клопотенко на своєму ютуб-каналі. .

Завдяки високому вмісту клітковини, буряк знижує рівень шкідливих холестеролів у крові
Завдяки високому вмісту клітковини, буряк знижує рівень шкідливих холестеролів у крові / Фото: instagram.com/bnb_company

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У буряках є все, що потрібно для нашого здоров'я: здавна відомий позитивний вплив буряків та його соку на серце та судини. Флавоноїди та вітамін С, що містяться в коренеплоді, зміцнюють стінки капілярів. Завдяки високому вмісту клітковини, буряк знижує рівень шкідливих холестеролів у крові. Не лише плоди, навіть стебла та листя буряків захищають від окисного ушкодження печінки, викликаного харчуванням із високим вмістом жирів.

Також буряк – натуральний проносний засіб, тому рекомендований при частих закрепах. Людям, у яких часто бувають закрепи, добре з'їдати порцію салату з буряком до вечері. Один із рецептів корисного салату з буряків з горіхами, курагою, петрушкою та йогуртом пропонує приготувати Євген Клопотенко.

Можна буряк навіть не чистити, помити, потім помістити приблизно на 1,5 години в духовку, виставити на 180 градусів і запекти, – дає майстер-клас Євген Клопотенко, – Потім дайте бурякам ще півгодини охолонути.

Не очищаючи самі коренеплоди, потрібно їх нарізати, як вам зручно, потім додати волоських горіхів, вони дадуть насиченість і ситність. Можна покласти в салат курагу або трохи родзинок. Потім берете зелень – петрушку, великий пучок, грам 300, нарізаєте великими шматками. Залишається заправити термостатним йогуртом, посолити, додати чорний перець. Смачного!

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Також ми писали, як розпізнати нітрати в ранніх овочах – вибрати плоди та уникнути отруєння "хімією".

А ще при запорі через стрес або переїзд допоможуть 4 поради, як налагодити роботу кишківнику.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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