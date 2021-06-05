Чим небезпечний посуд з пластику й як правильно його використовувати

Будь-який пластик, навіть найякісніший, є продуктом нафтопереробки

Чим пластиковий посуд небезпечний для здоров'я Фото: Unsplash

Чи не кожна господиня має на кухні арсенал пластикових контейнерів для зберігання продуктів. Однак якби ви знали, наскільки вони небезпечні, половину б точно утилізували. Терапевт Михайло Соколовський в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, що ж приховують у собі пластикові контейнери та інший посуд і як уникнути небезпеки.

Чим небезпечний посуд з пластику

Коштує недорого, майже невагомий і легко утилізується – все це про пластиковий посуд. Вдома, на природі або на роботі користуватися ним зручно і можна не витрачати час на миття. Але чи здогадувалися ви про смертельні властивості пластика? Будь-який пластик, навіть найякісніший, є продуктом нафтопереробки і при взаємодії з кислотами, які містяться в окремих продуктах, і при високих температурах, такі вироби можуть виділяти небезпечні речовини, які при попаданні в організм завдають серйозної шкоди.

"В першу чергу ці речовини впливають на гормональний фон, на статеву функцію чоловіків і жінок, можуть впливати на репродуктивну функцію – наскільки успішно відбувається запліднення, вагітність і протягом цієї вагітності, – зазначив терапевт. – Крім того, вони мають негативний вплив на імунну систему. Серед внутрішніх загроз – онкологічні хвороби, а зовнішні загрози – це інфекції. Може також істотно впливати на функцію печінки або нирок".

Мінімізуйте використання пластику Фото: прес-служба

Тайванські вчені виявили в пластику ще одну небезпечну речовину – меламін, який виділяється з нього при нагріванні. Ця речовина при попаданні в організм може привести до виникнення каменів в нирках. Тому якщо ви збиралися сьогодні розігріти свій обід в мікрохвильовій печі – краще цього не робити.

"Ці речовини викликають негативні зміни в нашому організмі. Вони також виступають в якості ендокринного руйнівника, можуть призводити до ракових захворювань", – розповів голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський.

Як вибрати правильний посуд із пластику

Щоб істотно зменшити ризик захворювань від використання пластикового посуду, варто вибирати тільки вироби з правильним маркуванням.

"Найнебезпечнішими є вироби з маркуванням 3,4,7. Потрібно вибирати пластик, на дні якого буде трикутник з відмітками дві букви Р, що означає поліпропілен і у жодному разі не користуватися пластиком з маркуванням РVС, що означає полівінілхлорид", – радить голова агентства з хімічної безпеки.

А ще слід пам'ятати – одноразовий посуд можна використовувати тільки один раз, не накладати в неї їжу повторно. Не розігрівайте їжу в пластиковій тарі в мікрохвильовці, не годуйте з пластикового посуду маленьких дітей, не зберігайте готову їжу в пластикових контейнерах більше 3-4 годин. Якщо виріб змінив колір або набув неприємного запаху, його треба утилізувати.

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