Чому не можна купувати дешеві меблі з ДСП – лікар назвав головну причину

Фахівці радять якомога швидше прибрати з квартири старі меблі з ДСП, покриті акриловим лаком

Чому не можна купувати дешеві меблі з ДСП Фото: Pexels

Вибрати меблі для дому завжди складно – колір, розмір, вибір дерева. Найчастіше, щоб не витрачати багато часу і грошей, купують меблі з ДСП, але, виявляється, вони містить у собі багато секретів. Голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський і терапевт Михайло Соколовський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіли, які наслідки можуть бути після тривалого користування такими меблями і як уберегтися від них.

Що таке ДСП

Краще не купувати мебелі з ДСП Фото: Pixabay

Дешево і красиво! Але чи безпечно? Зазвичай про це не думають, коли бажають придбати новий стіл або шафу, головне – щоб було сучасно і недорого. Тому статистика свідчить, що 60% українців вибирають меблі з ДСП – деревостружкової плити. Цей матеріал роблять з пресованих дрібних деревних стружок, які скріплюють між собою клеєм.

Чим небезпечні для здоров'я меблі з ДСП

Чи здогадувалися ви, що в таких меблях може міститися елемент, здатний провокувати хвороби і щодня піддавати вас небезпеці?

"Фенолформальдегідні смоли дуже небезпечні. Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародне агентство вивчення раку класифікують їх як канцерогени, – коментує голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський у програмі "Ранок з Україною". – Користування такими меблями може призвести до раку різних органів".

І лікарі вже точно знають, який саме вплив справляють такі смоли на ваш організм!

"Смоли негативно впливають на серцево-судинну систему та органи дихання. Вони здатні викликати порушення зору та дихання. А високі концентрації впливають на функцію печінки", – розповідає терапевт Михайло Соколовський.

За його словами, особливо обережними потрібно бути людям похилого віку! Адже смоли негативно впливають на функцію нирок і печінки, а для літніх людей це фактор ризику.

Як уберегтися від негативного впливу меблів із ДСП

Фахівці радять якомога швидше прибрати з квартири старі меблі з ДСП, покриті акриловим лаком.

"Лак якраз і служив бар'єром, щоб всі ці фенолформальдегідні смоли не виділялися. Тому якщо ви помітили, що старі меблі з ДСП потріскалися, їх потрібно якомога швидше викинути. Адже через всі ці тріщини будуть випаровуватися формальдегіди і піддавати вас небезпеці", – радить голова агентства з хімічної безпеки.

Якщо все-таки ви збираєтеся придбати меблі або деревину з ДСП, звертайте увагу на маркування. Маркування Е2 вказує, що меблі неякісні, такі вироби заборонено ставити в житлових будинках і навчальних закладах. Маркування Е1 означає, що деревина високої якості і не містить в собі небезпечної кількості фенолформальдегідних смол. Тому нею можна облаштовувати житло.

Як видалити жир і бруд з кухонних поверхонь – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я і чим їх замінити.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися