Чем опасна посуда из пластика и как правильно ее использовать
Любой пластик, даже самый качественный, является продуктом нефтепереработки
Едва ли не каждая хозяйка имеет на кухне арсенал пластиковых контейнеров для хранения продуктов. Однако если бы вы знали, насколько они опасны, половину бы точно утилизировали. Терапевт Михаил Соколовский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, что же скрывают в себе пластиковые контейнеры и другая посуда и как избежать опасности.
Чем опасна посуда из пластика
Стоит недорого, почти невесомый и легко утилизируется – все это о пластиковой посуде. Дома, на природе или на работе пользоваться ею удобно и можно не тратить время на мытье. Но догадывались ли вы о смертельных свойствах пластика? Любой пластик, даже самый качественный, является продуктом нефтепереработки и при взаимодействии с кислотами, которые содержатся в отдельных продуктах, и при высоких температурах, такие изделия могут выделять опасные вещества, которые при попадании в организм наносят серьезный ущерб.
"В первую очередь эти вещества влияют на гормональный фон, на половую функцию мужчин и женщин, могут влиять на репродуктивную функцию – насколько успешно происходит оплодотворение, беременность и течение этой беременности, – отметил терапевт. – Кроме того, они имеют негативное влияние на иммунную систему. Среди внутренних угроз – онкологические болезни, а внешние угрозы – это инфекции. Может также существенно влиять на функцию печени или почек".
Тайваньские ученые обнаружили в пластике еще одно опасное вещество – меламин, который выделяется из него при нагревании. Это вещество при попадании в организм может привести к возникновению камней в почках. Поэтому если вы собирались сегодня разогреть свой обед в микроволновке – лучше этого не делать.
"Эти вещества вызывают негативные изменения в нашем организме. Они также выступают в качестве эндокринного разрушителя, могут приводить к раковым заболеваниям", – рассказал председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский.
Как выбрать правильную посуду из пластика
Чтобы существенно уменьшить риск заболеваний от использования пластиковой посуды, стоит выбирать только изделия с правильной маркировкой.
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"Самыми опасными являются изделия с маркировкой 3,4,7. Нужно выбирать пластик, на дне которого будет треугольник с отметками две буквы Р, что означает полипропилен и ни в коем случае не пользоваться пластиком с маркировкой РVС, что означает поливинилхлорид", – советует председатель агентства по химической безопасности.
А еще следует помнить – одноразовую посуду можно использовать только один раз, не накладывать в нее пищу повторно. Не разогревать пищу в пластиковой таре в микроволновке, не кормить из пластиковой посуды маленьких детей, не хранить готовую пищу в пластиковых контейнерах более 3-4 часов. Если изделие изменило цвет или приобрело неприятный запах, его надо утилизировать.
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