Чем опасна посуда из пластика и как правильно ее использовать

Любой пластик, даже самый качественный, является продуктом нефтепереработки

Чем пластиковая посуда опасна для здоровья Фото: Unsplash

Едва ли не каждая хозяйка имеет на кухне арсенал пластиковых контейнеров для хранения продуктов. Однако если бы вы знали, насколько они опасны, половину бы точно утилизировали. Терапевт Михаил Соколовский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, что же скрывают в себе пластиковые контейнеры и другая посуда и как избежать опасности.

Чем опасна посуда из пластика

Стоит недорого, почти невесомый и легко утилизируется – все это о пластиковой посуде. Дома, на природе или на работе пользоваться ею удобно и можно не тратить время на мытье. Но догадывались ли вы о смертельных свойствах пластика? Любой пластик, даже самый качественный, является продуктом нефтепереработки и при взаимодействии с кислотами, которые содержатся в отдельных продуктах, и ​​при высоких температурах, такие изделия могут выделять опасные вещества, которые при попадании в организм наносят серьезный ущерб.

"В первую очередь эти вещества влияют на гормональный фон, на половую функцию мужчин и женщин, могут влиять на репродуктивную функцию – насколько успешно происходит оплодотворение, беременность и течение этой беременности, – отметил терапевт. – Кроме того, они имеют негативное влияние на иммунную систему. Среди внутренних угроз – онкологические болезни, а внешние угрозы – это инфекции. Может также существенно влиять на функцию печени или почек".

Минимизируйте использование пластика Фото: пресс-служба

Тайваньские ученые обнаружили в пластике еще одно опасное вещество – меламин, который выделяется из него при нагревании. Это вещество при попадании в организм может привести к возникновению камней в почках. Поэтому если вы собирались сегодня разогреть свой обед в микроволновке – лучше этого не делать.

"Эти вещества вызывают негативные изменения в нашем организме. Они также выступают в качестве эндокринного разрушителя, могут приводить к раковым заболеваниям", – рассказал председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский.

Как выбрать правильную посуду из пластика

Чтобы существенно уменьшить риск заболеваний от использования пластиковой посуды, стоит выбирать только изделия с правильной маркировкой.

"Самыми опасными являются изделия с маркировкой 3,4,7. Нужно выбирать пластик, на дне которого будет треугольник с отметками две буквы Р, что означает полипропилен и ни в коем случае не пользоваться пластиком с маркировкой РVС, что означает поливинилхлорид", – советует председатель агентства по химической безопасности.

А еще следует помнить – одноразовую посуду можно использовать только один раз, не накладывать в нее пищу повторно. Не разогревать пищу в пластиковой таре в микроволновке, не кормить из пластиковой посуды маленьких детей, не хранить готовую пищу в пластиковых контейнерах более 3-4 часов. Если изделие изменило цвет или приобрело неприятный запах, его надо утилизировать.

Что нужно знать, покупая питьевую воду в пластике – смотрите видео:

Мы также выяснили, почему нельзя покупать дешевую мебель из ДСП – врач назвал главную причину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться