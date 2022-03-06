Скакнув тиск – як попередити і зупинити гіпертонічний криз у воєнний час

Стрес, який ми всі зараз відчуваємо через війну з Росією, може призвести до різкого підвищення тиску – гіпертонічного кризу. Що робити – у матеріалі

Попередити та зупинити гіпертонічний криз у воєнний час допоможе контроль тиску та боротьба зі стресом / Фото: istockphoto.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні тисяч українців відчувають стрес, який загрожує гіпертонічним кризом. Особливо уважно стежити за рівнем кров'яного тиску слід гіпертонікам, як – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як уникнути гіпертонічного кризу

На тлі військових подій основний фактор, через який може різко піднятися тиск і статися гіпертонічний криз – це стрес. Однак ризики розвитку гіпертонічного кризу також підвищує куріння, алкоголь, вчасно неприйняті препарати контролю рівня АТ (артеріального тиску), це стосується гіпертоніків.

Реклама

Гіпертоніка слід покласти в свою "тривожну валізку" тонометр, щоб прилад завжди був під рукою. І контролювати рівень АТ / Фото: Pixabay

Тому покладіть у свою "тривожну валізку" тонометр, щоб прилад завжди був під рукою. І контролюйте рівень АТ, це допоможе вчасно помітити підвищення тиску. Також при високій тривожності та стресі зверніться до лікаря за корекцією лікування, це допоможе запобігти значній дестабілізації та розвитку гіпертонічного кризу.

Реальні засоби, що допомагають контролювати гіпертензію/гіпертонію, це:

Реклама

контроль АТ вранці

регулярний прийом підібраних лікарем препаратів від тиску

боротьба з тривожністю та стресом

відмова від куріння та вживання алкоголю

обмеження вживання харчової солі до 5 г/добу

зменшення вживання насичених жирів та переробленого м'яса (по можливості).

Що робити при гіпертонічному кризі – перша допомога

Цей стан може тривати від кількох хвилин до кількох годин, і навіть днів. Тому якщо окрім підвищення тиску у вас з'явилося почуття жаху, важко дихати, запаморочення, тахікардія (прискорилося серцебиття) – вживайте термінових заходів! Потрібно:

Відчинити всі вікна в приміщенні, або по можливості спробувати забезпечити достатню кількість кисню і свіжого повітря Людині з гіпертонічним кризом прийняти комфортне, розслаблене положення напівсидячи. Така поза нормалізує процеси кровообігу та знижує навантаження на серцево-судинну систему. Прийняти гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування артеріальної гіпертензії. Таблетки потрібно покласти під язик і тримати доти, доки вони повністю не розчиняться.

Якщо за пів години покращення немає, то можна прийняти ще раз препарат зі списку, але загалом не більше 2-х разів! Також пробуйте постаратися нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи та видихи. При частому серцебитті рекомендується прийняти заспокійливе під язик.

Якщо стрибнув артеріальний тиск, то спробуйте постаратися нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи та видихи. / Фото: istockphoto.com

Реклама

Якщо є умови, то можна зробити гарячий компрес на гомілки, накласти гірчичники на шийно-потиличну ділянку або гарячу ванну для ніг. Дана процедура спровокує посилений приплив крові до нижніх кінцівок, це знизить тиск у серці і знизить ризик розвитку інфаркту.

Через 30 хвилин потрібно знову виміряти АТ, і якщо він не знизився на 10-20 одиниць, випити ще одну таблетку препарату гіпотензивної дії. Гіпертонікам рекомендується проводити вимірювання артеріального тиску протягом кожних 15 хвилин, записуючи його показники, а також час прийому медикаментозних препаратів. Ця інформація стане в нагоді лікарям, якщо доведеться звернутися за професійною медичною допомогою.

Коли викликати "швидку" при гіпертонічному кризі

Якщо вдалося знову поміряти артеріальний тиск і він 180 або вище, стабілізувати його власними силами не вдається – викликайте "швидку", телефонуйте волонтерам, шукайте медиків.

Терміново телефонуйте у "швидку", якщо у людини почервоніло обличчя, прискорене серцебиття/брадикардія, головні болі в області потилиці, біль у серці, нудота, блювання . Залишайтеся з людиною до прибуття лікарів.

Також не займайтеся самолікуванням, навіть якщо ви не хочете пити таблетки, читайте "Чи можна зменшити високий тиск без ліків".

Якщо ви не знаєте рівень свого артеріального тиску, то навчіться його правильно вимірювати, читайте "Чому важливо знати свій кров'яний тиск та як його правильно виміряти".